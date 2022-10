DND Biotech nel progetto MIBIREM con Robonova 2.0

L’italiana DND Biotech con Robonova 2.0, entra a far parte come partner del progetto MIBIREM, Toolbox for Microbiome based Remediation, di Horizon Europe

Un ulteriore importante traguardo internazionale è stato raggiungo dall’italiana DND Biotech con Robonova 2.0, entrata a far parte come partner del progetto MIBIREM, Toolbox for Microbiome based Remediation, di Horizon Europe il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027.

MIBIREM è un progetto multidisciplinare che coinvolge esperti di biologia molecolare, microbiologia, ingegneria ambientale, chimica analitica e project management che vede al lavoro importanti Istituti di ricerca Europei, Università europee e PMI, e nel quale entra a pieno titolo DND Biotech con Robonova 2.0 scelta per portare nel progetto la propria esperienza, consolidata anche su piano internazionale, per il bio-risanamento dei suoli, settore in cui ha sviluppato un importante brevetto con Robonova e protocolli di lavoro di elevato rigore scientifico e di ricerca.

Il progetto ha lo scopo di adattare le conoscenze relative a microrganismi e microbiomi per la loro applicazione al bio-risanamento di siti contaminati e si prefigge, inoltre, di creare servizi, risorse e protocolli necessari per rendere fruibili le tecnologie di risanamento derivanti dall’utilizzo dei microrganismi.

In particolare, per MIBIREM, DND Biotech si propone come provider di know-how nell’ambito del bio-risanamento e si occuperà dell’ottimizzazione e attuazione a livello pilota dell’utilizzo di microrganismi selezionati per la rimozione di diversi contaminanti (lindano/HCH, idrocarburi petroliferi e cianuri) dai suoli inquinati.

L’approccio innovativo di questo progetto della Comunità Europea è dettato dall’esigenza di promuovere l’utilizzo di microbiomi invece di singole specie in applicazioni di bio-risanamento, con l’intento di rendere l’utilizzo delle tecniche biologiche di bonifica più ampio. Le ragioni, importanti, di questa scelta risiedono nel fatto che il bio-risanamento effettuato attraverso l’applicazione di protocolli che vedono l’impiego di microbiomi è decisamente più economico sul piano degli investimenti, poiché si attesta tra il 20 e il 50% in meno rispetto agli altri sistemi e, non meno importante, l’utilizzo dei microbiomi riduce del 70-90% le emissioni di CO 2 in confronto alle tecniche attualmente in uso.

In un’epoca in cui l’ambiente e i suoli sono fortemente provati dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento dell’uomo, l’indirizzo di DND Biotech risulta particolarmente importante non solo per le aree trattate, laddove con il proprio intervento riduce il grado degli investimenti e l’impatto da emissione di CO 2 , oltre a favorire una serie di vantaggi connessi alle tecniche utilizzate, ma si assume anche il ruolo di portare le avanzatissime ricerche e metodologie scientifiche italiane su piano internazionale, promuovendo il “made in Italy” in un comparto ritenuto ormai più che strategico in tutto il mondo.