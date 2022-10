I PolterGuys tornano con “Buio Pesto”

“Buio Pesto” è il nuovo singolo dei PolterGuys in collaborazione con Sorry Mom: il brano è sulle piattaforme streaming

Questa canzone parla di illusioni e false speranze: quelle che nascono da una mente che pensa troppo in grande. Il duo invita a seguire i propri passi per vedere dove portino, pur consapevoli della guerra interiore tra passione e lavoro, di come queste cose debbano convivere, in equilibrio, nella quotidianità.

Nel ritornello i PolterGuys raccontano di come, pur non riuscendo ad emergere come vorrebbero, rimangano a lottare “nel buio” per il loro sogno. Questo buio, rappresentato dagli ostacoli, rappresenta per il duo un terreno fertile per l’immaginazione, unica via che spinge creatività e senso di libertà.

I PolterGuys sono un giovanissimo duo composto da Thomas Rosati (in arte Tommy Rosa) e Diego Montini. Da sempre appassionati di musica, hanno dato vita al loro progetto nel settembre del 2020 con l’uscita del loro primissimo singolo “Sopra i Poster”. Nel 2021 firmano con Sorry Mom! con la quale escono i brani “Ancora un Secondo”, “Parte di me”, “Tutto è Possibile” e l’ultima “Buio Pesto”.