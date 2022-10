Dezabel in digitale con il singolo “With You”

Dopo il successo di “Move”, arrivato nelle radio Italiane e più volte in classifica nel circuito radio indipendenti, il produttore Svizzero Dezabel torna con “With You”

Dopo il successo di “Move”, arrivato nelle radio Italiane nei mesi scorsi e più volte in classifica nel circuito radio indipendenti, il produttore Svizzero Dezabel, conosciuto anche con il nome Bilgi Sakarya, propone il singolo estivo “With You” per FarMore Records facendo interpretare il singolo per la prima volta a un cantante Italiano. Se con “Move” un groove futuristico fatto da basso Phat e funky avvolgeva l’ascoltatore, il nuovo brano di Dezabel cattura e ammalia attraverso un tappeto sonoro che fonde la West Coast più classica a elementi synth-pop regalando un risultato Soul/RnB grandioso.

Dezabel spiega: “La canzone racconta di una storia comune in cui chiunque può immedesimarsi. Quasi tutti hanno sicuramente avuto un’esperienza del genere in passato. Innamorarsi di qualcuno, provare qualcosa e non avere il coraggio di farglielo sapere. Con With You cerco di far passare il messaggio che invece non si dovrebbe mai mollare. Tengo molto a questo brano. Inoltre è la prima volta che collaboro con un cantante Italiano e molto probabilmente farò uscire anche la seconda versione proprio in lingua Italiana. Siamo in estate e volevo un pezzo fresco che fosse ascoltato da tutti globalmente. Spero che With You darà la carica e la spinta giusta a tutti gli innamorati che non osano abbastanza, ma anche a quelle persone che non credono molto in se stesse”.

Il singolo “With You”, disponibile in tutti gli store digitali e anche su Youtube, incoraggia ad amare, a mostrare i propri sentimenti, a lasciarsi andare e a non nascondersi. Il brano parla di amore e parte da una storia d’amore, ma il messaggio di Dezabel vuole essere più amplio andando a toccare anche l’amore per se stessi, il “self-love”.

“With You”, già in rotazione in tantissime radio Italiane e Internazionali, è uno stimolo a seguire il proprio percorso e i propri sogni ed è inoltre un perfetto singolo estivo che vi farà ballare e rilassare. Immancabile in spiaggia e nei club più cool.