In prima visione su Rai 4 “Midnight in the Switchgrass“: ecco la trama del film con protagonisti Bruce Willis e Megan Fox

Una agente dell’FBI che da inseguitrice diventa vittima e la maratona investigativa ad alta tensione dei colleghi per salvarla. Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmette sabato 22 ottobre 2022, alle 21.20, “Midnight in the Switchgrass”, un thriller in prima visione interpretato da Bruce Willis e Megan Fox nei panni di due agenti dell’FBI.

Mentre si trovano in Florida a risolvere un caso, gli agenti Karl Helter e Rebecca Lombardi si imbattono nel poliziotto locale Crawford che sta indagando su una serie di omicidi correlati e in cui le vittime sono donne. Ma quando la stessa Lombardi viene rapita, comincia una lotta contro il tempo per impedire che il serial killer la trasformi nella sua prossima vittima. Nel cast del film diretto da Randall Emmett, al debutto dietro la macchina da presa dopo aver prodotto numerosi titoli come “The Irishman”, “Hard Kill” e “Boss Level”, ci sono anche Emile Hirsch, Lukas Haas, Machine Gun Kelly, Caitlin Carmichael e Sistine Stallone.