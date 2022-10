“Piccoli Giornalisti”: esce il libro per gli aspiranti redattori

Il manuale “Piccoli giornalisti” mette a disposizione dei futuri reporter le principali nozioni sul mondo del giornalismo, dalle leggi alla deontologia professionale

Come si diventa giornalista? Qual è il percorso di studi più indicato per poter prepararsi al meglio al fatidico ingresso in redazione? Quali sono le principali nozioni da sapere per iniziare a muovere i primi passi in questo mondo? Sono queste le principali domande che i giovani aspiranti reporter si fanno dopo avere deciso di dedicare la loro vita professionale al mondo del giornalismo.

Ed è proprio a queste domande che cerca di dare una risposta il nuovo libro “Piccoli Giornalisti – Guida per aspiranti reporter: tutto ciò che occorre sapere per essere pronti all’ingresso in redazione” del giornalista scientifico Roberto Bonin, dedicato a tutti coloro che scelgono di intraprendere la professione di reporter.

Nato dall’esperienza in rete del sito web omonimo, “Piccoli Giornalisti” vuole essere difatti un manuale, rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori e dei primi anni di università, che sognano di diventare giornalisti o di lavorare nel campo editoriale, fornendo loro tutte quelle utili informazioni, spesso di difficile reperimento, per iniziare la loro carriera alla conquista dell’agognato posto in redazione.

Davvero tante sono le informazioni presenti all’interno dell’opera, dalle leggi che governano il mondo editoriale fino alla deontologia professionale e i doveri del giornalista, fino ad arrivare ai principali termini tecnici e a una ricca raccolta di titoli di libri e film sul giornalismo. Presente anche una completa cronistoria, con i principali fatti e avvenimenti che hanno caratterizzato la nascita e l’evoluzione nei secoli di questo mondo così affascinante.

“Sulla copertina del libro compare in bella vista la scritta ‘Voglio fare il giornalista!’, e ciò non lascia adito a dubbi di sorta sui reali scopi di questo mio libro”, sottolinea l’autore Roberto Bonin. “Nei lunghi anni di professione ho cercato di accumulare più informazioni possibili riguardo a questa professione che ho sempre amato e continuo ad amare, nonostante le enormi difficoltà in cui versa da anni il settore editoriale”.

Il libro è acquistabile in versione cartacea e in versione e-book su Amazon e sui principali store digitali.