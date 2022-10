Il cuore dei fumatori è più debole: nuove conferme da studi scientifici

I fumatori hanno un cuore più debole di quello dei non fumatori, secondo una ricerca presentata al Congresso ESC 2022 di Barcellona

I fumatori hanno un cuore più debole di quello dei non fumatori, secondo una ricerca presentata al Congresso ESC 2022 di Barcellona Lo studio ha rilevato che più le persone fumavano, più la loro funzione cardiaca peggiorava. Una parte della funzione veniva ripristinata quando le persone smettevano di fumare.

“È noto che il fumo provoca l’ostruzione delle arterie, con conseguenti malattie coronariche e ictus”, ha dichiarato l’autrice dello studio, Eva Holt dell’Herlev and Gentofte Hospital di Copenhagen, Danimarca. “Il nostro studio dimostra che il fumo porta anche a cuori con pareti inspessite e più deboli. Ciò significa che i fumatori hanno un volume minore di sangue nella camera cardiaca sinistra e una minore potenza di pompaggio verso il resto del corpo. Più si fuma, più peggiora la funzionalità del cuore. Il cuore può recuperare in qualche misura con la cessazione del fumo, quindi non è mai troppo tardi per smettere”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno il tabacco uccide più di otto milioni di persone. Il fumo di sigaretta è responsabile del 50% di tutti i decessi evitabili nei fumatori, la metà dei quali è dovuta a malattie cardiovascolari aterosclerotiche, come infarto e ictus. Gli effetti dannosi del fumo sulle arterie e sulle malattie arteriose, come infarto e ictus, sono ben noti.

Gli studi hanno anche dimostrato che il fumo è associato a un rischio maggiore di insufficienza cardiaca, in cui il muscolo cardiaco non pompa il sangue nel corpo come dovrebbe, di solito perché è troppo debole o rigido. Ciò significa che l’organismo non riceve l’ossigeno e le sostanze nutritive di cui ha bisogno per funzionare normalmente. Il legame tra il fumo e la struttura e la funzione del cuore non è stato esaminato a fondo. Questo studio ha quindi esaminato se il fumo fosse correlato a cambiamenti nella struttura e nella funzione del cuore in persone senza malattie cardiovascolari e l’effetto di una modifica dell’abitudine al fumo.

Lo studio ha utilizzato i dati del 5° Copenhagen City Heart Study, che ha analizzato i fattori di rischio e le malattie cardiovascolari nella popolazione generale. Sono stati arruolati 3.874 partecipanti di età compresa tra i 20 e i 99 anni senza malattie cardiache. È stato utilizzato un questionario autosomministrato per ottenere informazioni sull’anamnesi del fumo e per stimare i pack-anno, ovvero il numero di sigarette fumate nel corso della vita. Un anno-pacchetto è definito come 20 sigarette fumate ogni giorno per un anno.

I partecipanti sono stati sottoposti a un’ecografia del cuore, chiamata ecocardiografia, che fornisce informazioni sulla sua struttura e sul suo funzionamento. I ricercatori hanno confrontato le misure ecocardiografiche dei fumatori attuali con quelle dei non fumatori, dopo aver aggiustato per età, sesso, indice di massa corporea, ipertensione, colesterolo alto, diabete e funzione polmonare.

L’età media dei partecipanti era di 56 anni e il 43% erano donne. Quasi un partecipante su cinque era un fumatore attuale (18,6%), mentre il 40,9% era un ex fumatore e il 40,5% non aveva mai fumato. Rispetto ai non fumatori, i fumatori attuali avevano cuori più spessi, più deboli e più pesanti. L’aumento del numero di anni di fumo è stato associato a un minore pompaggio di sangue.

Holt ha spiegato che: “Abbiamo scoperto che il fumo corrente e l’accumulo di anni di pacchetto erano associati a un peggioramento della struttura e della funzione della camera cardiaca sinistra, la parte più importante del cuore. Inoltre, abbiamo riscontrato che, nell’arco di 10 anni, coloro che hanno continuato a fumare hanno sviluppato cuori più spessi, più pesanti e più deboli, meno in grado di pompare il sangue rispetto ai non fumatori e a coloro che hanno smesso di fumare in quel periodo”.

L’autrice ha concluso che: “Il nostro studio indica che il fumo non solo danneggia i vasi sanguigni, ma danneggia anche direttamente il cuore. La buona notizia è che alcuni dei danni sono reversibili smettendo di fumare”.

The effects of smoking on cardiac structure and function in a general population, ESC 2022