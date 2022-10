Gli effetti benefici delle statine durano tutta la vita

Lo stop alla cura con statine potrebbe ridurre la protezione a lungo termine contro le malattie cardiache, poiché gran parte dei benefici si verificano nel corso della vita

L’interruzione precoce del trattamento con statine potrebbe ridurre in modo sostanziale la protezione a lungo termine contro le malattie cardiache, poiché gran parte dei benefici si verificano più tardi nel corso della vita. È quanto emerge da uno studio di modellizzazione presentato al Congresso ESC 2022.

L’autore principale, Runguo Wu della Queen Mary University di Londra, Regno Unito, ha dichiarato: “Lo studio indica che le persone di 40 anni con un’alta probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari, e le persone di tutte le età con malattie cardiache esistenti, dovrebbero essere considerate per l’inizio immediato di un trattamento di riduzione del colesterolo. L’interruzione del trattamento, a meno che non sia consigliata da un medico, non sembra essere una scelta saggia”.

Le malattie cardiovascolari sono la causa più comune di malattia e morte in tutto il mondo e il colesterolo alto è un fattore di rischio chiave modificabile. È ampiamente dimostrato che la riduzione del colesterolo delle lipoproteine a bassa densità di 1 mmol/L con le statine riduce i rischi di cardiopatia ischemica e ictus del 24%-25%. Le statine sono i farmaci che modifica i lipidi più comunemente usati e si stima che nel 2018 siano state assunte da più di 145 milioni di persone.

Tuttavia, l’inizio ritardato del trattamento e la scarsa aderenza sono comuni. Le affermazioni esagerate sugli effetti collaterali delle statine possono anche essere responsabili del sottoutilizzo tra i soggetti a maggior rischio di eventi cardiovascolari.

Esiste una certa incertezza su quando iniziare e per quanto tempo persistere la terapia con statine per ottimizzarne gli effetti. Questo studio ha stimato l’accumulo di benefici con le statine in base all’età di inizio della terapia utilizzando un modello di microsimulazione sviluppato utilizzando i dati di 118.000 partecipanti a grandi studi internazionali sulle statine della Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration e di 500.000 individui della coorte della UK Biobank.

Il modello ha utilizzato le caratteristiche individuali (ad esempio, età, sesso) e le storie di malattia per simulare il rischio annuale di infarto, ictus, rivascolarizzazione coronarica, diabete, cancro, morte vascolare e morte non vascolare per ciascun partecipante. Il trattamento con una dose standard di statina (40 mg al giorno) è stato utilizzato per stimare l’effetto della terapia rispetto all’assenza di terapia in questi scenari: (1) terapia a vita (utilizzata fino alla morte o fino a 110 anni di età, se precedente), (2) interruzione della terapia a 80 anni di età e (3) inizio ritardato della terapia di cinque anni nei partecipanti di età inferiore a 45 anni.

Il beneficio delle statine è stato misurato in anni di vita aggiustati per la qualità (QALY), ovvero la durata della vita aggiustata per la salute per riflettere la qualità della vita. Un QALY equivale a un anno di vita in perfetta salute. I benefici sono stati riportati separatamente anche in base al rischio cardiovascolare di base, che si riferisce alla probabilità di avere un infarto o un ictus nei successivi 10 anni e si basa su età, pressione sanguigna, livelli di colesterolo, stato di fumatore e condizioni mediche.8

I ricercatori hanno scoperto che gran parte dei QALY guadagnati con la terapia con statine sono maturati più tardi nella vita. Più alto era il rischio cardiovascolare a 10 anni dei partecipanti, maggiore e più precoce era il beneficio delle statine. Rispetto alle statine per tutta la vita, l’interruzione della terapia a 80 anni ha cancellato gran parte del beneficio potenziale, soprattutto per le persone con un rischio cardiovascolare relativamente basso.

Il dottor Wu ha dichiarato: “Il nostro studio suggerisce che le persone che iniziano a prendere le statine a 50 anni, ma smettono a 80 anni invece di continuare per tutta la vita, perderanno il 73% del beneficio in termini di QALY se hanno un rischio cardiovascolare relativamente basso e il 36% se hanno un rischio cardiovascolare elevato – poiché coloro che hanno un rischio elevato iniziano a trarre beneficio prima”. Il rischio cardiovascolare delle donne è generalmente inferiore a quello degli uomini. Ciò significa che per le donne la maggior parte dei benefici delle statine nel corso della vita si verifica più tardi e l’interruzione prematura della terapia è probabilmente più dannosa che per gli uomini”.

Nelle persone di età inferiore ai 45 anni a basso rischio cardiovascolare, ovvero con una probabilità inferiore al 5% di infarto o ictus nei successivi 10 anni, un ritardo di cinque anni nell’assunzione delle statine ha avuto un impatto minimo, perdendo solo il 2% del potenziale beneficio in termini di QALY derivante dalla terapia a vita. Tuttavia, l’impatto è stato maggiore nelle persone di età inferiore ai 45 anni ad alto rischio cardiovascolare, ovvero con una probabilità superiore al 20% di infarto o ictus nei successivi 10 anni, che hanno perso il 7% del potenziale beneficio in termini di QALY derivante dalla terapia a vita.

Il dottor Wu ha affermato che: “Anche in questo caso, ciò è dovuto al fatto che le persone a più alto rischio cardiovascolare iniziano ad accumulare benefici fin da subito e hanno più da perdere ritardando la terapia con statine rispetto a quelle a basso rischio”.

