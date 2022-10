Diabete: i FANS aumentano il rischio di insufficienza cardiaca

Nei pazienti con diabete di tipo 2 l’uso a breve termine di FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) potrebbe aumentare la probabilità di insufficienza cardiaca

L’uso a breve termine di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) potrebbe aumentare la probabilità di subire un primo ricovero per insufficienza cardiaca nei pazienti con diabete di tipo 2. E’ quanto emerge da un nuovo studio presentato al congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2022.

Poiché i FANS, compreso l’ibuprofene, sono tra i farmaci più comunemente utilizzati, i risultati dello studio, che indicano che l’uso è associato a un aumento di oltre il 40% della probabilità di un primo ricovero per insufficienza cardiaca, sollevano un allarme relativo all’uso di questi agenti nei pazienti con diabete di tipo 2.

“Nel nostro studio, circa un paziente su sei con diabete di tipo 2 ha richiesto almeno una prescrizione di FANS nell’arco di un anno”, ha dichiarato il ricercatore principale Anders Holt, MD, dell’Ospedale universitario di Copenhagen, in Danimarca, in un comunicato dell’ESC. “In generale, raccomandiamo sempre ai pazienti di consultare il proprio medico prima di iniziare un nuovo farmaco, e con i risultati di questo studio speriamo di aiutare i medici a ridurre il rischio quando prescrivono i FANS”.

Presentato nell’ambito del Congresso ESC 2022, che si tiene per la prima volta in presenza dal 2019, il presente studio è stato progettato da Holt e da un team di colleghi provenienti da istituzioni della Danimarca e del Regno Unito per indagare le associazioni tra l’uso di FANS a breve termine e il rischio di insufficienza cardiaca, sulla scia dei recenti dati che collegano l’uso di FANS allo sviluppo di insufficienza cardiaca. Con questo obiettivo, gli investigatori hanno progettato uno studio osservazionale sfruttando i dati dei registri danesi per identificare i pazienti con diagnosi di diabete di tipo 2 dal 1998 al 2018. Per mitigare il confondimento, gli investigatori hanno utilizzato un disegno case-crossover in cui ogni paziente fungeva da controllo per stimare le associazioni tra l’uso di FANS a breve termine e il rischio di ricovero per la prima volta per insufficienza cardiaca.

Gli studiosi hanno identificato 331.189 pazienti con diabete di tipo 2 e senza una storia di insufficienza cardiaca o condizioni reumatologiche. Questa coorte aveva un’età media di 62 anni, il 44% era costituito da donne e il 16% ha dichiarato di aver ricevuto almeno una prescrizione di FANS, con il 3% che ha dichiarato 3 o più prescrizioni. Complessivamente, il 12,2% ha dichiarato di aver usato ibuprofene, il 3,3% diclofenac, lo 0,9% naprossene e lo 0,4% celecoxib. Il follow-up è durato una mediana di 5,85 anni e, durante questo periodo, 23.308 pazienti hanno avuto un primo ricovero per insufficienza cardiaca.

Dall’analisi è emerso che l’uso di FANS era associato a un rischio elevato di ricovero per la prima volta per insufficienza cardiaca entro 120 giorni (OR, 1,43 [95% CI, 1,27-1,63]). Valutando i singoli FANS, i risultati hanno indicato che il rischio di ricovero per insufficienza cardiaca è stato osservato per l’uso di diclofenac (OR, 1,48 [95% CI, 1,10-2,00]) e ibuprofene (OR, 1,46 [95% CI, 1,26-1,69]), ma non per celecoxib e naprossene, il che, hanno osservato gli sperimentatori, potrebbe essere il risultato della ridotta dimensione del campione per questi FANS. I ricercatori hanno sottolineato che l’associazione tra uso di FANS e rischio di insufficienza cardiaca non è stata osservata nei pazienti con un tasso di HbA1cof pari o inferiore a 6,5%. Tuttavia, sono state osservate forti associazioni tra i pazienti di età superiore ai 65 anni e tra coloro che erano considerati utilizzatori molto infrequenti o nuovi di FANS.

“Si tratta di uno studio osservazionale e non possiamo concludere che i FANS causino insufficienza cardiaca nei pazienti con diabete di tipo 2. Tuttavia, i risultati suggeriscono che una potenziale causa di insufficienza cardiaca può essere rappresentata da un’associazione con i FANS. Tuttavia, i risultati suggeriscono che un potenziale aumento del rischio di insufficienza cardiaca dovrebbe essere preso in considerazione quando si considera l’uso di questi farmaci. Al contrario, i dati indicano che può essere sicuro prescrivere FANS a breve termine per i pazienti di età inferiore ai 65 anni e per quelli con diabete ben controllato”, ha aggiunto Holt.

Risk of Heart Failure Following Short-Term Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Use in Patients with Type 2 Diabetes”, è stato presentato al Congresso ESC 2022