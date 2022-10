Amati group sceglie CreationDose per l’attività di rebranding

Il Gruppo Amati, leader in Italia nella manutenzione delle flotte di veicoli commerciali, presenta insieme a CreationDose la sua nuova immagine

Pensato e realizzato da CreationDose , la MarTech Company che crea valore con le nuove generazioni, il nuovo logo del Gruppo Amati ha l’intento di valorizzare la Corporate Identity di una società leader nella manutenzione e riparazione di auto, moto e soprattutto flotte di veicoli commerciali, che opera da oltre 40 anni.

Alla base del rebranding, l’identificazione della vision e della mission aziendali: essere riconosciuti per la capacità di fornire al cliente, sia business sia retail, un servizio completo e superiore per qualità, organizzazione ed efficienza, con forte orientamento all’innovazione e all’industrializzazione. Quindi un nuovo modello di officine meccaniche. Core business dell’azienda oggi è la manutenzione e riparazione delle flotte di truck e bus delle società di trasporti, in modalità Full Service cioè in outsourcing.

Fondata da Carlo Amati alla fine degli anni Settanta, Gruppo Amati è una delle poche realtà a servizio completo che mette a disposizione dei propri clienti meccanica, carrozzeria, meccatronica, pneumatici, revisione e assistenza stradale.

«Il Gruppo Amati ha da sempre una forte vocazione alla crescita e all’innovazione, quindi al movimento e alla dinamicità – spiega Gianluca Amati, CEO del Gruppo Amati – per questo abbiamo voluto rinnovare l’immagine del gruppo in modo che rispecchiasse e valorizzasse la nostra essenza. Per farlo ci siamo rivolti a CreationDose , la MarTech Company con cui condividiamo la nostra attitudine al movimento e all’innovazione. Abbiamo scelto CreationDose per la capacità di parlare un linguaggio carico di energia, creatività e vitalità. I nostri clienti sono sia business sia retail e intendiamo grazie alla Visual Identity ideata da CreationDose parlare a entrambi portando le nostre soluzioni innovative in modo empatico e creativo.».

CreationDose ha fatto dell’innovazione stessa la propria spinta propulsiva, investendo nelle nuove generazioni e attivando collaborazioni di rilievo con top brand e agency di spicco.

«Sono contento di aver lavorato per il Gruppo Amati, abbiamo costruito un modello che mette al centro le competenze dei nostri ragazzi dal team di design, attuando un processo creativo collaborativo anche con le nostre community, processo che è alla base del modello innovativo sviluppato in CreationDose .» – afferma Andrea Reale, Partner & Head of Design di CreationDose .



Il team di design di CreationDose è stato ampliato e potenziato: grazie all’analisi di nuovi trend di mercato e a un processo strutturato di focus group, CreationDose è in grado di creare Brand Identity di impatto, che coinvolgono il target del cliente e le nuove generazioni.

L’elemento di differenziazione della MarTech Company CreationDose è, infatti, un lavoro di squadra realizzato in costante cooperazione, confronto e contaminazione tra persone e idee. I settori non sono compartimenti stagni ma ambienti collegati e comunicanti, che funzionano mantenendo ognuno la propria diversità ma dialogando tra loro. Questo modello innovativo è la base per collaborazioni di valore con aziende e partner di cui CreationDose condivide posizione e attitudine.

Cambiamento, dinamicità, progressione: queste le peculiarità del marchio del Gruppo Amati, che trovano spazio nel nuovo logo realizzato da CreationDose , rinnovato pur mantenendo inalterato il DNA che Amati Group conserva grazie ai suoi più di 40 anni di esperienza.

«La transizione dal logo originario al nuovo è espressione della stessa natura del Gruppo Amati , dinamica e in continua evoluzione. Partendo da queste premesse, la nuova rappresentazione grafica del brand acquisisce i colori, le immagini e le trasformazioni del settore automotive in cui la società opera, mantenendo l’identità dell’azienda e declinandola con nuovi linguaggi visivi.» – commenta Jacopo Paoletti , Co-Founder & General Manager di CreationDose e già Partner & Advisor di diverse PMI e startup note nel panorama italiano.

I concetti di performance, sicurezza e affidabilità legati ai servizi offerti dal Gruppo Amati , passano attraverso la sua nuova immagine, dove trovano spazio e diventano protagonisti. Il marchio presenta le tacche di un tachimetro che rimandano al concetto di avanzamento e performance. Anche il font, spesso e inclinato, permette di ricondurre il marchio alla velocità e al movimento, comunicando sicurezza e stabilità.

La palette colori è stata studiata per raccontare il marchio così che la sua identità sia sempre e subito riconoscibile, precisa, inequivocabile. Il colore principale scelto è Amati Blue, che rimanda al mondo delle officine meccaniche e, simbolicamente, esprime concetti di sicurezza, stabilità e affidabilità, che incidono positivamente nella percezione e nel posizionamento del brand da parte di clienti e competitor.

Il colore secondario è Quantum, gradiente dal giallo al rosso che viene applicato alle tacche che affiancano il marchio. L’unione di questi due colori esprime progressione, aumento di performance e desiderabilità.

Grazie alla scelta di forme minimali e colori riconoscibili, il brand prende vita e si distingue, garantendo un impatto preciso nella comunicazione di una società fortemente radicata su competenze e tecnologie, in grado di servire in modo capillare l’intero territorio nazionale e di operare con sicurezza a livello internazionale: è così che il Gruppo Amati si prepara a raggiungere un pubblico di clienti business e retail sempre più ampio nella qualità ed efficienza del proprio servizio.