Previsioni meteo 21 ottobre 2022: l’anticiclone cede al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 ottobre 2022: peggioramento del tempo e piogge al Nord-Ovest, prosegue l’ottobrata al Centro e al Sud

Condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia dopo diversi giorni caratterizzati da tempo stabile e caldo fuori stagione per la presenza di un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana. Nella giornata di oggi l’alta pressione inizierà a cedere gradualmente sulle regioni del Nord Italia, dove avremo il ritorno delle piogge a partire da Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, mentre sul resto della Penisola resisterà l’ottobrata bis.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il peggioramento del tempo, anche nel corso del fine settimana, coinvolgerà esclusivamente il settentrione con piogge e possibili temporali anche localmente intensi. Sul resto del Paese infatti, malgrado la nuvolosità a tratti consistente specie nei settori centrali, il tempo si manterrà decisamente più stabile e asciutto.

Intanto per oggi, venerdì 21 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole con deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sulle regioni di Nord-Ovest, più intense sui rilievi alpini, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. In serata tempo instabile con piogge diffuse su settori alpini, prealpini e alte pianure, anche intensi al Nord-Ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora tempo asciutto ma con molte nuvole, locali piogge sull’Alta Toscana. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata ancora tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità alta in transito su Campania, Molise e Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .