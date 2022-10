Librerie inclusive e accessibili: nascono i nidi dell’uovo nero

I nidi dell’uovo nero è la rete di librerie inclusive e accessibili, capaci di accogliere al meglio anche bambini e ragazzi con difficoltà di lettura e comunicazione

Fanno la loro comparsa su e giù per l’Italia i nidi dell’uovonero: una rete di librerie accessibili e inclusive, vere e proprie oasi di accoglienza in cui tutti potranno trovare il titolo e il suggerimento adatto, grazie alla presenza di libraie e librai specificamente formati. Librerie speciali che offrono un vasto assortimento di testi ad alta leggibilità, in simboli, con rinforzi comunicativi o per chi ha difficoltà cognitive, e possiedono gli strumenti e le conoscenze utili per relazionarsi in modo adeguato con tutti coloro che faticano ad avvicinarsi ai libri, alle letture, alle storie.

I nidi dell’uovo nero sono un progetto della casa editrice uovonero, con sede a Crema, che dal 2010 pubblica libri accessibili con l’obiettivo di rendere la lettura un piacere e un diritto di tutti. Una pioniera di questi temi, la prima realtà editoriale a introdurre nel mercato italiano i libri in simboli, costantemente dedita alla pubblicazione di volumi che stimolano l’incontro e la curiosità verso l’altro.

Forte della sua esperienza ultra ventennale nello sviscerare argomenti connessi ai disturbi del neuro-sviluppo, quali l’autismo e la dislessia, uovonero ha reso possibile la creazione dei nidi offrendo gratuitamente alle librerie interessate corsi di approfondimento sui libri accessibili, una formazione mirata sulle caratteristiche sensoriali e di funzionamento delle persone autistiche, sulle modalità di accoglienza e di relazione con loro, e una serie di strumenti comunicativi che impiegano i simboli della CAA (come specifiche tabelle di comunicazione), che permettono di rendere davvero la libreria un ambiente inclusivo e aperto a chiunque.

L’obiettivo principale è quello di aumentare la consapevolezza e la competenza dei librai su questi temi e di sostenerli nel rapporto con i potenziali lettori, che sono numerosi e di tante tipologie differenti.

“Per primi in Italia abbiamo creduto nel bisogno di pubblicare albi illustrati con testo in simboli e altre tipologie di libri accessibili, per estendere il piacere e il diritto di leggere anche a bambine e bambini che hanno qualche difficoltà a farlo. In questo “anche” risiede tutta la nostra filosofia, perché significa progettare libri destinati a ogni bambino. Crediamo che sia venuto il momento di collaborare più da vicino con le libraie e i librai, che sono coloro che hanno il compito di far arrivare i libri ai lettori, fornendo loro una conoscenza approfondita di questi libri, che non sono né strumenti di terapia né “libri speciali per bambini speciali” ma semplicemente libri per tutti i bambini.” Sante Bandirali, editore uovonero

Più di 80 i nidi dell’uovo nero in tutta Italia

Sono già oltre 80 le librerie dislocate a nord e sud d’Italia che, in seguito alla formazione ricevuta, sono diventate nidi dell’uovo nero, ovvero punti di riferimento per tutti quei bambini e ragazzi, ma anche per genitori, educatori e terapisti, quotidianamente alle prese con ostacoli di vario tipo alla lettura.

Librerie specializzate in editoria per ragazzi e librerie generaliste, librerie di città e librerie di piccoli comuni di provincia; librerie indipendenti e librerie appartenenti a catene, librerie giovanissime e librerie storiche; e ancora librerie premiate, come la Baobab di Porcia e la Farollo e Falpalà di Firenze, vincitrici del prestigioso Gianna e Roberto Denti, assegnato ogni anno da Aie e dalla rivista Andersen alla migliore fra le librerie per bambini e ragazzi d’Italia.Una comunità di librerie trasversale e rappresentativa di tante realtà territoriali diverse, che d’ora in avanti assicureranno un’attenzione specifica anche ai lettori con modalità di funzionamento atipico, suggerendo libri belli e adatti alle loro esigenze. Veri e propri nidi in cui ognuno potrà sentirsi al sicuro, ascoltato e capito.