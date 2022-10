Cannabis terapeutica per il dolore: le conseguenze per il cuore

La cannabis prescritta per il dolore cronico è associata a un rischio elevato di disturbi del ritmo cardiaco secondo una ricerca ma il pericolo di aritmie è basso

La cannabis prescritta per il dolore cronico è associata a un rischio elevato di disturbi del ritmo cardiaco, secondo una ricerca presentata al Congresso ESC 2022.

L’autrice dello studio, Nina Nouhravesh del Gentofte University Hospital, Danimarca, ha dichiarato: “Il dolore cronico è un problema in costante aumento. Secondo le autorità sanitarie danesi, nel 2017 il 29% degli adulti danesi di età superiore ai 16 anni ha riferito di soffrire di dolore cronico, rispetto al 19% del 2000. La cannabis medica è stata approvata nel gennaio 2018 in via sperimentale in Danimarca, il che significa che i medici possono prescriverla per il dolore cronico se tutte le altre misure, compresi gli oppioidi, si sono dimostrate insufficienti.

I dati sulla sicurezza sono scarsi, perciò questo studio ha analizzato gli effetti collaterali cardiovascolari della cannabis terapeutica, in particolare le aritmie, dato che in passato sono stati riscontrati disturbi del ritmo cardiaco nei consumatori di cannabis a scopo ricreativo ” .

La cannabis medica è disponibile in varie formulazioni, a seconda dei livelli di tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD). In Danimarca possono essere prescritti il dronabinol (alto THC), il cannabinoide (più THC che CBD) e il cannabidiolo (alto CBD). La droga può essere inalata, mangiata o spruzzata in bocca.

I ricercatori hanno identificato un totale di 1,6 milioni di pazienti con diagnosi di dolore cronico in Danimarca tra il 2018 e il 2021. Di questi, 4.931 pazienti (0,31%) hanno richiesto almeno una prescrizione di cannabis (dronabinol 29%, cannabinoidi 46%, cannabidiolo 25%). Ogni consumatore è stato abbinato per età, sesso e diagnosi di dolore a cinque non consumatori con dolore cronico che fungevano da controllo. I consumatori e i controlli sono stati seguiti per 180 giorni e sono stati confrontati i rischi di nuove patologie cardiovascolari.

L’età media dei partecipanti era di 60 anni e il 63% erano donne. Lo studio riporta, per la prima volta, le condizioni di dolore cronico dei consumatori di cannabis terapeutica in Danimarca. Circa il 17,8% aveva il cancro, il 17,1% l’artrite, il 14,9% il mal di schiena, il 9,8% le malattie neurologiche, il 4,4% le cefalee, il 3,0% le fratture complicate e il 33,1% altre diagnosi (soprattutto dolore cronico non specificato).

Il rischio assoluto di aritmia di nuova insorgenza era dello 0,86% nei consumatori di cannabis terapeutica rispetto allo 0,49% dei non consumatori, per un rischio relativo di 1,74. I rischi di sindrome coronarica acuta di nuova insorgenza e di insufficienza cardiaca non differivano tra i due gruppi. I risultati erano simili per ogni condizione di dolore cronico e per ogni tipo di cannabis terapeutica.

Nouhravesh ha detto: “Il nostro studio ha rilevato che i consumatori di cannabis terapeutica avevano un rischio di disturbi del ritmo cardiaco superiore del 74% rispetto ai non consumatori; tuttavia, la differenza di rischio assoluto era modesta. Va notato che una percentuale maggiore di persone nel gruppo cannabis assumeva altri farmaci per il dolore, in particolare farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), oppioidi e antiepilettici, e non possiamo escludere che questo possa spiegare la maggiore probabilità di aritmie”.

L’autrice ha concluso: “Poiché la cannabis terapeutica è un farmaco relativamente nuovo per un ampio mercato di pazienti con dolore cronico, è importante indagare e segnalare gli effetti collaterali gravi. Questo studio indica che potrebbe esistere un rischio di aritmie, precedentemente non riportato, in seguito all’uso di cannabis medica. Anche se la differenza di rischio assoluto è piccola, sia i pazienti che i medici dovrebbero avere il maggior numero di informazioni possibili quando valutano i pro e i contro di qualsiasi trattamento”.

