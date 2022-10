ATP Napoli, pronostici terza giornata: Berrettini vs Carballes Baena

L’inizio dell’ATP Tennis Napoli Cup 2022 a Napoli è stato a dir poco problematico, poiché le cattive condizioni del campo hanno causato ritardi nell’evento. Il terzo giorno dovrebbe essere caratterizzato da un buon numero di incontri di primo e secondo turno, mentre il torneo cerca di tornare alla normalità. Quattro giocatori cercheranno di guadagnarsi un posto nei quarti di finale, tra cui Matteo Berrettini che affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Pronostici ATP Napoli Giorno 3

Miomir Kecmanovic vs Corentin Moutet

Testa a testa: primo incontro

La testa di serie n. 5 Miomir Kecmanovic vuole chiudere in bellezza la sua stagione 2022. Il 23enne serbo detiene attualmente la posizione numero 29 del mondo. Dopo aver sconfitto la wildcard italiana Flavio Cobolli per 6-1 6-2 nel primo turno, Kecmanovic si appresta a raggiungere il suo nono quarto di finale della stagione. Sulla sua strada c’è il giovane francese Corentin Moutet. Moutet ha battuto il giovane fenomeno italiano Luca Nardi in un thriller di tre ore e 31 minuti al primo turno. Il mancino francese ha uno stile di gioco poco ortodosso e difficile da contrastare. Kecmanovic deve avere pazienza ed essere disposto a colpire qualche palla in più in ogni punto. Credo che il gioco del serbo sia maturato al punto da riuscire a piegare Moutet.

Pronostico: Kecmanovic in 3

Daniel Elahi Galan vs Nuno Borges

Testa a testa: primo incontro

Entrambi attualmente fuori dalla Top 70 del mondo, Daniel Galan e Nuno Borges hanno la grande opportunità di raggiungere i quarti di finale a Napoli. Per Galan sarebbe il terzo quarto di finale a livello di Tour dell’anno, per Borges il primo. Galan, che è stato un giocatore di livello Challenger per la maggior parte della sua carriera, sta finalmente iniziando a ottenere un po’ di trazione sul Tour ATP. Nelle ultime nove partite ATP si è imposto per 6-3, compreso il raggiungimento dei quarti di finale a San Diego il mese scorso. Borges ha giocato solo 13 partite in carriera a livello di tour e si trova molto più a suo agio sulla terra battuta. Mi aspetto che i due disputino molti lunghi incontri da fondo campo e che vinca chi riuscirà a essere più costante. Credo che sarà il colombiano.

Pronostico: Galan in 3

Taro Daniel vs Pedro Cachin

Testa a testa: Daniel 1-0 Cachin

Taro Daniel e Pedro Cachin si affrontano per la prima volta dal 2015: entrambi i giocatori puntano a un posto nei quarti di finale di Napoli. Daniel è reduce da un bilancio di 12-19 vittorie stagionali nell’ATP Tour e non ottiene due vittorie consecutive dall’inizio di agosto. Cachin, invece, ha giocato un tennis molto solido negli ultimi quattro mesi. Dal 1° luglio è 18-5, con titoli Challenger a Todi e Santo Domingo. Per saperne di più, potete dare un’occhiata e scoprire nuovi dettagli sul torneo che di Napoli. Daniel ha una storia migliore sui campi duri. Infatti, Cachin ha giocato solo 35 delle sue 630 partite da professionista sui campi duri. Detto questo, il 27enne argentino è uno dei giocatori più resistenti del tour. Mi piacciono le sue possibilità di raggiungere il suo secondo quarto di finale in carriera.

Pronostico: Cachin in 3

Matteo Berrettini vs Roberto Carballes Baena

Testa a testa: Berrettini 1-1 Carballes Baena

La testa di serie n.2 Matteo Berrettini punta ai quarti di finale in casa, ma dovrà battere Roberto Carballes Baena per riuscirci. Questo è il secondo incontro in altrettante settimane tra i due, poiché lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio su Berrettini per 5-7 7-6 7-5 la scorsa settimana a Firenze. È stata una delle migliori vittorie della carriera del 29enne spagnolo. Anche se ha giocato bene nella vittoria della scorsa settimana, Carballes Baena non ha fatto nulla di specifico per frustrare l’italiano. Berrettini ha concesso molti punti gratuiti, cosa che mi aspetto che faccia questa settimana. Sarei scioccato se lo spagnolo riuscisse ad avere la meglio su Berrettini in due settimane consecutive.

Pronostico: Berrettini in 2

Berrettini punta a riprendersi a Napoli

La scorsa settimana Berrettini ha partecipato all’ATP 250 di Firenze. Dopo un bye al primo turno, Berrettini ha subito una sconfitta agli ottavi di finale contro Roberto Carballes Baena. Poco dopo aver fallito l’obiettivo di Firenze, Berrettini ha accettato una wildcard per l’evento di questa settimana a Napoli.

Berrettini, che è la seconda testa di serie nel main draw di Napoli, ha avuto un bye al primo turno e dovrà affrontare nuovamente Carballes Baena. Dopo aver subito una sconfitta shock contro Carballes Baena davanti ai suoi tifosi di casa una settimana fa, Berrettini sarà certamente impegnato a vendicarsi questa settimana.