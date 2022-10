Leucemia mieloide acuta: EMA valuta commercializzazione di quizartinib

L’EMA ha convalidato la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per quizartinib in associazione alla chemioterapia

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha convalidato la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per quizartinib in associazione alla chemioterapia di induzione con citarabina e antracicline standard e alla chemioterapia di consolidamento con citarabina standard, e come monoterapia di continuazione dopo il consolidamento, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML) di nuova diagnosi positiva alla tirosin-chinasi 3 FMS-like (FLT3-ITD).

La LAM è una delle forme più comuni di leucemia negli adulti, rappresentando circa un terzo di tutti i casi. In Europa, ogni anno vengono diagnosticate circa 18.000 persone con LAM e il tasso di sopravvivenza a cinque anni è riportato al 17% per i pazienti adulti. Di tutti i casi di LAM di nuova diagnosi, circa il 25% è portatore della mutazione del gene FLT3-ITD, che è associata a una prognosi particolarmente sfavorevole, tra cui un aumento del rischio di recidiva e una sopravvivenza complessiva più breve.

“È necessario migliorare la sopravvivenza della maggior parte dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta, in particolare quelli con il sottotipo FLT3-ITD, aggressivo e difficile da trattare”, ha dichiarato Ken Takeshita, MD, Global Head, R&D, Daiichi Sankyo. “Siamo ansiosi di collaborare con l’EMA per sostenere la revisione di quizartinib come potenziale opzione per i pazienti con leucemia mieloide acuta FLT3-ITD positiva di nuova diagnosi”.

La domanda si basa sui dati dello studio di fase 3 QuANTUM-First, recentemente presentati al Congresso dell’Associazione Europea di Ematologia (#EHA2022). Nello studio QuANTUM-First, quizartinib, associato alla chemioterapia di induzione con citarabina e antracicline standard e alla chemioterapia di consolidamento con citarabina standard, e proseguito come monoterapia dopo il consolidamento, ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente significativo della sopravvivenza globale (OS) nei pazienti adulti con LMA positiva a FLT3-ITD di nuova diagnosi rispetto alla sola chemioterapia.

La sicurezza di quizartinib in combinazione con la chemioterapia intensiva e come monoterapia di proseguimento in QuANTUM-First è stata generalmente gestibile e coerente con gli studi clinici precedenti. L’incidenza del prolungamento del QT di grado ≥3 è stata bassa, con eventi di aritmia ventricolare non comuni. Nel complesso, il rischio di prolungamento del QT è stato gestibile con il monitoraggio dell’ECG, la modifica della dose di quizartinib e la correzione/eliminazione di ulteriori fattori di rischio.

Informazioni su QuANTUM-First

QuANTUM-First è uno studio globale di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, che valuta quizartinib in combinazione con la chemioterapia di induzione con citarabina e antracicline standard e la chemioterapia di consolidamento con citarabina standard, e come monoterapia di continuazione dopo il consolidamento, in pazienti adulti di età compresa tra 18 e 75 anni con una nuova diagnosi di AML positiva per FLT3-ITD. I pazienti sono stati randomizzati 1:1 in due gruppi di trattamento per ricevere quizartinib o placebo in combinazione con regimi a base di antracicline e citarabina. I pazienti eleggibili, compresi quelli sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT), hanno continuato a ricevere quizartinib o placebo per un massimo di 36 cicli.

L’endpoint primario dello studio era la OS. Gli endpoint secondari includono la sopravvivenza libera da eventi (EFS), le percentuali di remissione completa (CR) e di remissione completa composita (CRc) dopo l’introduzione del farmaco e la percentuale di pazienti che raggiungono CR o CRc con negatività della malattia minima residua FLT3-ITD. Sono state valutate anche la sicurezza e la farmacocinetica, oltre a endpoint esplorativi di efficacia e biomarcatori. QuANTUM-First ha arruolato 539 pazienti in 193 siti di studio in Asia, Europa, Nord America, Oceania e Sud America.