I 404 pubblicano il brano “Papers on the Rain”

“Papers on the Rain” è il singolo della band romana 404, disponibile in digitale, che anticipa l’album “Black glass of gin”

Per il duo romano il tributo al Brit-pop anni ‘90 è un elemento fondamentale fin dalla nascita del progetto di Giuseppe e Massimo. In questo brano e nell’album “Black glass of gin” il desiderio è quello di mescolare l’atmosfera londinese di quegli anni alle sonorità che caratterizzano ora l’It-pop.

Nel testo “Papers on the rain” rivela la sua volontà di essere una celebrazione della vita e di un futuro migliore. Invita a «non vedere mai il bicchiere mezzo vuoto» e a non perdere la speranza, a prescindere da quale sia la propria situazione. Un messaggio che si avvicina a “Stop crying your heart out” degli Oasis.

«Non bisogna perdersi d’animo, ma rimboccarsi le maniche, perché un domani migliore arriverà» cantano i 404.

BIO

I 404 è una band originaria di Roma, nata nell’estate 2019 dall’idea di Giuseppe Buongiorno, chitarrista e compositore di tutti i brani. Massimo è la voce dei 404, mentre al duo originario, durante i live si uniscono un batterista e un bassista.

Il loro sound è ispirato al brit-pop anni ‘90, mixato alle sonorità più attuali e nostrane.

Nell’aprile 2021 pubblicarono il loro primo singolo “Mad Man”.