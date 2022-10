Exit Magazine dedica la doppia copertina a Mario Vespasiani e Jeff Koons

Un numero speciale e da collezione questo in corso, perché affianca con una doppia copertina – in cui coi genitori fa la sua prima delicata apparizione la nuova nata – due stelle dell’arte: una italiana con una internazionale. Difatti l’altra cover è dedicata a Jeff Koons che con il suo

, da record prize, richiama nella forma in acciaio inox un palloncino dalla dimensione extralarge con cui far giocare i bambini e dunque come a riallacciare un legame a distanza con questa bambina, che si prevede sarà circondata da opere d’arte, ma non tanto intese come oggetti fisici quanto come espressione visibile dell’amore per la bellezza, che si esprime nel moto gioioso che guida la creazione umana.

Di recente col progetto di charity Monopoly – Un giorno a Forte dei Marmi , Mario Vespasiani è stato tra i protagonisti dell’evento con una sua opera – realizzata appositamente per il Monopoly – firmata sul retro da Andrea Bocelli. Insieme per un’iniziativa lodevole, una serata dedicata alla raccolta fondi a sostegno di un progetto della Andrea Bocelli Foundation , rivolto alla ricostruzione della scuola Ipsia Frau di San Ginesio, nella Marche, distrutta dal terremoto del 2016. Un gesto significativo, specie quando l’attenzione generale sembra proiettata verso altre problematiche, la sensibilità degli artisti ha dimostrato ancora una volta di essere sempre vigile sulle urgenze e sul senso di prossimità. Un periodo di soddisfazioni e di impegni per Mario Vespasiani, in quanto è di recente uscita la sua quarantaduesima pubblicazione dal titolo “A Gentleman in the World of Art” un’esperienza totale tra vita ed arte, che sfiora le 500 pagine tra scritti e immagini, testimoniando un lavoro incessante, fatto di pratica e intuizioni, che tratteggia un’esistenza dai tratti cinematografici, sia nei riferimenti concettuali che nelle vicissitudini. Un volume poderoso, una sorta di manuale utile a comprendere il presente attraverso una concezione dell’arte intesa come evoluzione di coscienza, in cui il ruolo dei colori – il loro potere simbolico-terapeutico – è la chiave per evidenziare i tratti profondi che orientano la sensibilità dell’autore.