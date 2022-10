“Come baci bene” è il nuovo singolo di Iosonorama

Fuori per Disordine Dischi (e in distribuzione Believe) il nuovo singolo del progetto IOSONORAMA, un brano dal titolo “Come baci bene“

Esce per Disordine Dischi (e in distribuzione Believe) il nuovo singolo del progetto IOSONORAMA, un brano dal titolo “Come baci bene“. Un nuovo capitolo della cantautrice campana che pone ufficialmente fine all’estate e che segue l’EP di debutto “Fenomeni Paranormali” e dove si rinnova la collaborazione con l’autore e produttore Paci Ciotola. “Come baci bene” è un selfie scattato per sbaglio, con un ferragosto in sottofondo e un amore un po’ egoista che con l’estate scivola via. Un brano per chi ha visto almeno un amore estivo sfumare via, per chi ha coperto i mobili della casa al mare e per chi aspetta un altro anno, e un altro amore.

RAMA è l’acronimo di Raffaella Maria Anna, semplicemente iosonorama sui social network. RAMA è una giovane artista partenopea con l’arte che le scorre nelle vene in tutte le sue forme, dalla danza alla musica. Di base c’è una forte identità e voglia di sognare e far sognare attraverso la propria arte e Rama lo fa con la sua autenticità, nel bene e nel male, lasciando indietro giudizi e portando con sé solo la voglia di continuare a credere nelle sue passioni.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/0xexpkWkJ1cronqO6eUDRt?si=3QwpGiD9QdyTESXanHTSLA