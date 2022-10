Rilasciato il pacchetto “Vs Chat” per gli appassionati di Twitch

Gli streamers di Twitch ora possono giocare direttamente con i loro spettatori tramite il pacchetto “Vs Chat”, appena rilasciato su Steam

Il pacchetto “Vs Chat” è il primo pacchetto di gioco al mondo che consente agli streamers di Twitch di giocare con il loro pubblico tramite interazioni chat. Gli spettatori possono digitare vari comandi in una chat di Twitch per influenzare l’esperienza di gioco.

“Una parte importante dello streaming di Twitch è la condivisione di esperienze e la creazione di fantastiche community. Io credo che il pacchetto “Vs Chat” possa aiutare molti streamers di Twitch a fare esattamente questo. Con questo pacchetto di gioco, gli spettatori hanno la rara opportunità di giocare contro il loro streamer preferito e ciò consente anche allo streamer di interagire direttamente con il suo pubblico. Il mio obiettivo è stato quello di spingere i confini del gameplay interattivo e, così facendo, creare nuove emozionanti esperienze per streamers e spettatori. Riunire le persone e creare momenti memorabili è ciò che il pacchetto “Vs Chat” sa fare meglio.”

Casper Friis Farsøe, creatore di Vs Chat Pack.

Il pacchetto “Vs Chat” ha quattro giochi per quattro generi diversi: ce n’è per ogni streamer e per ogni stato d’animo! I quattro giochi nel pacchetto “Vs Chat” sono:

Previsione Vs Chat

Un gioco di previsione strategica: gli Sphere Fighters se la vedranno nell’arena, ma chi sarà il migliore? Prima di ogni round, saranno presentati gli Sphere Fighters con statistiche e abilità casuali. Tu e ogni spettatore sceglierete individualmente una Sfera. Otterrai punti da ogni eliminazione effettuata dallo Sphere Fighter scelto, e se rimarrà l’ultima Sfera in piedi. Dopo un certo numero di turni, chi ha accumulato più punti vince la partita! Tu e fino a 5000 spettatori potrete giocare a Previsione Vs Chat.

Corsa Vs Chat

Una corsa senza fine nella quale i tuoi spettatori creeranno tutti gli ostacoli: fino a che punto puoi arrivare e chi sarà colui che ti fermerà? Gli spettatori possono anche collaborare in determinati momenti per creare sorprese speciali per te. Possono rendere la corsa più difficile, quindi tieni d’occhio ciò che i tuoi spettatori ti lanciano!

Scrittura Vs Chat

Scrivi per sopravvivere! In un’apocalisse, sei invaso da tutti i lati da zombi generati dai tuoi spettatori. Devi sparare agli zombi digitando i loro nomi: ogni zombi prende il nome dallo spettatore che lo ha generato. Ricorda di digitare “ricarica” per ricaricare la tua pistola quando finisci i proiettili. Gli spettatori possono anche generare diversi tipi di zombi, quindi fai attenzione!

Pesca con Chat

Collabora con i tuoi spettatori in questo gioco di carte per la creazione di mazzi. Dieci avversari sempre più difficili ti ostacoleranno e prima di ogni incontro i tuoi spettatori creeranno nuove carte per te. Rimuovi quelle vecchie dal tuo mazzo, pesca, inseriscine di nuove e vedi se il tuo mazzo è all’altezza della sfida! Ogni carta prende il nome dallo spettatore che l’ha creata. I tuoi spettatori ti copriranno le spalle e ti forniranno carte utili, o ti saboteranno il più possibile?

Guarda il trailer del pacchetto “Vs Chat” qui: https://www.youtube.com/watch?v=5uXJ4Xh5X0w

Ottieni il pacchetto “Vs Chat” su Steam: https://store.steampowered.com/app/2154090/Vs_Chat_Pack/