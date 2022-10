Rai Movie propone “Driven – Il caso DeLorean”: la trama

“Driven – Il caso DeLorean” in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film con Lee Pace, Judy Greer e Jason Sudeikis

Un complice dei trafficanti di droga, un imprenditore in ascesa e le indagini degli agenti dell’Fbi in “Driven – Il caso DeLorean”, in onda mercoledì 19 ottobre 2022 alle 21.20 isu Rai Movie. Il film di Nick Hamm ha nel cast Lee Pace, Judy Greer e Jason Sudeikis.

California, primi anni ’80. Jim Hoffman è un pilota di aerei che viene incastrato dalle forze dell’ordine quando si scopre che sta trasportando un carico di cocaina per conto di un boss della malavita.

L’FBI gli concede però una seconda possibilità e lo trasforma in un informatore, creando per lui e la sua famiglia una nuova vita in un ricco sobborgo di San Diego. È qui che Hoffman fa la conoscenza del magnate John DeLorean, all’epoca in procinto di lanciare il primo e unico modello della DeLorean Motor Company: la celebre DMC-12. John e Jim diventano presto molto amici, al punto che DeLorean decide di coinvolgerlo nei suoi affari.

Hoffman scopre però che l’FBI sta indagando proprio sull’imprenditore, apparentemente coinvolto nel traffico di cocaina e che il suo compito è dunque quello di avvicinarsi a John per carpire quante più informazioni possibili…

Il film è basato sugli eventi realmente accaduti durante la nascita della DeLorean Motor Company, proprietà del genio visionario dei motori John DeLorean. Il folle inventore nel 1976 creò la DMC-12, disegnata da Giorgetto Giugiaro, un veicolo sportivo a due posti con le portiere ad ala di gabbiano che è poi diventato famoso per essere stata l’iconica macchina della saga dei film di “Ritorno al futuro”.