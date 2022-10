Ottenere il successo: il libro di Raffaele Cammarota spiega come fare

Il libro ideale per iniziare a capire come ottenere di più per tutti coloro che vogliono di più, a cura di Raffaele Cammarota, è nelle librerie e online

“Molto potente e’ chi ha se stesso in proprio potere”. Come raggiungere il successo nella vita, superare le proprie paure, realizzare se stessi, ottenere un corpo in salute ed energico, comunicare in modo persuasivo, migliorare le proprie relazioni, cambiare le proprie credenze e i comportamenti negativi, modificare a piacere il proprio stato d’animo.

Come aumentare motivazione e concentrazione con la corretta psicologia, migliorare se stessi con successo e crescere a livello eprsonale e professionale. Tutto cio’ potete ottenerlo in unico ed esclusivo modo: il controllo dei vostri pensieri, consci e inconsci, la riformulazione in senso positivo e costruttivo di tutti i paradigmi, valori e credenze sbagliate che sono inculcati nella vostra mente: tutto cio’ prende il nome di Mindset.

In questo libro ti verranno fornite leggi universali di successo, che si sono dimostrate valide nel corso di migliaia di anni. Approfitta di questi metodi scolpiti nella pietra, che non cadranno mai in disuso e che puoi utilizzare ancora oggi per te stesso e per la tua crescita personale.

Se vuoi di più dalla vita e sei disposto ad assumerti la responsabilità di te stesso e degli altri, allora questo libro è per te. Il libro ideale per iniziare a capire come ottenere di piu’ per tutti coloro che vogliono di più.

Raffaele Cammarota

Scrittore, comunicatore, docente. Una laurea in Economia. Tra i piu’ importanti esperti e divulgatori italiani in materia di Mindset, crescita personale, comunicazione strategica, motivazione, autostima. Autore prolifico gia’ della “Trilogia del viaggio”:“Vuoi vivere o sopravvivere”, “Autore della tua vita” e “Il tuo viaggio e’ ora”, della “Trilogia dei Mondiali di Calcio” sulla storia dei Mondiali, e altri saggi.