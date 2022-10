“Malo style guide”: un servizio alla scoperta dell’armocromia

Moda: il gruppo Malo tinge di “foliage” il cashmere e lancia il nuovo servizio “Malo style guide” alla scoperta dell’armocromia

Il “foliage” è un momento magico della natura: le foglie degli alberi, prima di cadere, cambiano colore e da verdi mutano in un’infinita varietà di sfumature tendenti all’arancione.

Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, si è lasciata ispirare da questo spettacolare fenomeno naturale proponendo capi della collezione FW22/13 “Authentic Charme” in questa calda e intensa nuance tipicamente autunnale. Ed ecco che il cashmere dei cardigan, girocolli, pantaloni e cappellini si tinge di vibrante arancione. Una tonalità simbolo di tepore e calore. Lo stesso calore che il cashmere selezionato e lavorato da Malo restituisce a chi lo indossa. Una fibra preziosa, avvolgente e raffinata che invoglia lo sguardo a posarsi e la mano a toccare. Una maglieria capace di adattarsi con naturalezza per esaltare le diverse identità e le autentiche caratteristiche individuali.

Inoltre, secondo l’armocromia, i toni dell’arancione sono perfetti per chi fa parte della stagione autunno, ovvero con sotto toni caldi e profondi. E proprio per orientarsi al meglio nella tecnica dei colori che divide le persone nelle quattro stagioni a seconda dei colori e dei contrasti prevalenti, basandosi sull’analisi delle tonalità della pelle, dei capelli e degli occhi al fine di trovare la palette più adatta per il guardaroba, la maison fiorentina ha lanciato “Malo style guide”. Un servizio online che sarà successivamente introdotto fisicamente in tutte le boutique Malo: https://it.malo.it/pages/malo-style-guide-armocromia-come-sceglierlo.

Per lei:

Cardigan lungo in super soft cashmere, realizzato con trattamento “Vanity”, una speciale tecnica di lavorazione che conferisce uno straordinario aspetto leggero, quasi impalpabile al cashmere, una nuvola sulla pelle.

Maglia girocollo dalla silhouette morbida, realizzata con trattamento “Vanity”, una speciale tecnica di lavorazione che conferisce uno straordinario aspetto leggero, quasi impalpabile al cashmere, una nuvola sulla pelle.

Maglia con ampie maniche a sbuffo in puro cashmere.

Pantalone palazzo in super soft cashmere. Una lieve carezza sulla pelle che esalta la silhouette e slancia la figura. Questo pantalone, oltre al trattamento “Vanity”, una speciale tecnica di lavorazione che conferisce uno straordinario aspetto leggero, quasi impalpabile al cashmere, presenta il trattamento vanisé, ovvero l’unione delle fibre di cashmere ed elastam, un mix che rende il filato più elastico e facilmente adattabile a tutte le silhouette.

Per lui:

Collo alto in cashmere

Maglia girocollo in cashmere

Gilet in cashmere tweed. Il tweed rende il cashmere tridimensionale alla vista e al tatto, creando un effetto mélange, dallo stile senza tempo. Si tratta di un capo integrale, ovvero derivante da una tecnica di ultima generazione che permette di realizzare capi senza cuciture, perfettamente rifiniti e dalla vestibilità perfetta.

Unisex:

Cappellino unisex in cashmere e lana con logo ricamato.