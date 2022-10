Cambio di stagione: non mettete via tutti i capi estivi!

L’autunno è ormai arrivato e la stagione estiva inizia ad essere solo un ricordo. Con il comparire delle prime foglie gialle sugli alberi capiamo che presto arriverà il freddo e che dunque è giunto il momento di fare il tanto temuto cambio di stagione nell’armadio.

Via i vestiti più leggeri, iniziamo a riempire l’armadio di maglioni, pantaloni pesanti e piumini. Esiste però qualcosa che non necessariamente dobbiamo mettere via in vista della successiva stagione estiva: la t-shirt. Un capo d’abbigliamento che non solo non va mai fuori moda, ma è anche comodo e perfetto in tutte le stagioni. Basta saperlo abbinare nel modo giusto.

Quindi attenzione, quando svuotate l’armadio di tenere nel cassetto, a portata di mano, qualche maglietta.

Un momento che terrorizza la maggior parte di noi: dover aprire gli armadi e tirare fuori tutti vestiti per capire cosa mettere via, buttare o indossare anche nella stagione invernale. Ecco qualche consiglio per farlo velocemente e togliersi il pensiero, facendo attenzione a quei capi estivi che si potrebbero rivelare utili anche in inverno.

Cambio di stagione. Non mettete via tutto ad occhi chiusi

Il cambio stagione nell’armadio è sempre traumatico per tutti.

Un buon suggerimento è sicuramente quello di procedere in modo sistematico in modo da perdere meno tempo possibile.

Per prima cosa è bene svuotare il guardaroba e mettere da una parte le cose che intendiamo riporre, in attesa di indossarle il prossimo anno e dall’altra quelle per la stagione invernale in arrivo.

Per fare spazio e quindi capire meglio quanti outfit riuscite a creare con gli abiti che già possedete è meglio a questo punto selezionarli. Come?

Intanto verificando che siano in buono stato. Se rovinati e quindi non indossabili, metteteli in una borsa e buttateli negli appositi cassonetti.

Se invece trovate del vestiario che non vi va più bene, potete decidere di metterlo da parte per tentare di indossarlo il prossimo inverno oppure, se ad esempio sono almeno 5 anni che attendete invano di entrare ancora nei vostri vecchi jeans, forse è il caso di eliminarli dal guardaroba, donandoli ad un’amica o ad associazioni che raccolgono indumenti in buono stato.

Una volta selezionati, potete riporre i vostri vestiti invernali nell’armadio sapendo esattamente cosa potrebbe mancare per completare i vostri outfit e programmare così un po’ di shopping.

Mentre gonne, vestitini leggeri, pantaloni a tre quarti e camicette svolazzanti finiscono in uno scomparto dell’armadio in attesa del prossimo anno, c’è qualcosa che è possibile tenere tra i maglioni e le camicie più pesanti: le t-shirt.

La maglietta: fedele alleata anche degli outfit invernali

Chi lo ha detto che la t-shirt si usa solo in estate? Nel guardaroba femminile è possibile lasciare qualche maglietta tra gli indumenti invernali.

Possiamo ad esempio utilizzarne a tinta unita sotto ad una giacca per uno stile casual, adatto ad ambienti in cui siamo certe che non sia necessario vestire troppo pesante.

Le t shirt donna economiche sono perfette alleate anche sotto ad una felpa pesante, magari durante un’escursione, per muoversi comodamente e in modo confortevole senza sudare.

Insomma una maglietta è davvero un’alleata preziosa 365 giorni l’anno e per un numero incalcolabile di occasioni.