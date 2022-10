Alfonsino e Kasper lanciano il servizio di autolavaggio a domicilio

Alfonsino e la startup analogica di carwash on-demand, Kasper lanciano il servizio di autolavaggio a domicilio eco-sostenibile

Grazie alla collaborazione sarà possibile prenotare sull’app di Alfonsino e richiedere un washer per il lavaggio della propria auto direttamente alla posizione della propria auto ovunque essa sia, a casa, in ufficio, in palestra o nel garage, senza la necessità di doverla spostare.

Per tutelare l’ambiente verrà utilizzato una soluzione waterless che permette di risparmiare più di 150 litri d’acqua a ogni lavaggio.



Secondo uno studio del Joint Research Center, il 64% della Terra è in stato di allerta per la prolungata mancanza d’acqua. Consapevole della gravità della situazione e a conferma dell’impegno costante profuso nella salvaguardia dell’ambiente, Alfonsino lancia il suo servizio di autolavaggio in-app, offrendo la comodità di lavare l’auto a domicilio in maniera totalmente sostenibile.

Il servizio nasce dalla collaborazione con Kasper, giovane start up analogica di carwash on-demand, e verrà introdotto con l’obiettivo di offrire un’alternativa smart e green al lavaggio auto tradizionale, eliminando sprechi e perdite di tempo.

Il servizio verrà espletato a mano, con un approccio waterless, tramite una soluzione a secco, studiata per disgregare e incapsulare lo sporco superficiale, permettendo di risparmiare più di 150 litri d’acqua a ogni lavaggio. Nella sua attività, inoltre, Kasper utilizzerà soltanto prodotti eco-friendly che si vaporizzeranno ad avvenuto utilizzo, senza lasciare scarti al suolo.

Il servizio è già attivo, seppur in fase di test, nelle città di Caserta e Santa Maria Capua Vetere.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa attivazione – afferma Carmine Iodice, CEO di Alfonsino – in quanto ci permette di spingere, in maniera etica e sostenibile, il processo di diversificazione della nostra offerta, fornendo allo stesso tempo un servizio sempre più attento e in linea con le esigenze dei nostri clienti”.