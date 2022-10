Su Rai 1 “Morgane Detective Geniale”: la trama dei nuovi episodi

“Morgane Detective Geniale” in prima visione assoluta stasera su Rai 1 e su RaiPlay: ecco la trama dei nuovi episodi in onda in prima serata

Tornano su Rai 1 le inchieste di Morgane Alvaro, detective ribelle e geniale, sempre pronta a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Mentre complicazioni e confusioni sentimentali si profilano all’orizzonte, martedì 18 ottobre alle 21.25, Morgane sarà impegnata a indagare su due nuovi casi di omicidio.

In “Senza finale” la giudice Carole Massard viene trovata morta nel suo ufficio, poco prima di emettere il verdetto su un importante processo. Mentre gli inquirenti pensano a una vendetta da parte degli accusati, Morgane ha i suoi dubbi. Da qualche settimana Ludo l’ha lasciata e per giunta scopre che Roxane, sua peggior nemica che l’ha sospesa dalla polizia e nuova ragazza di Karadec, ha preso sempre più spazio nel gruppo. Niente di meglio che buttarsi in un’inchiesta molto più complessa di quel che sembra.

In “Come Italia” Morgane si sveglia da Karadec dopo una notte difficile. A colazione, il disagio è notevole, ma fortunatamente tutti e due vengono richiamati per una nuova inchiesta: è stato trovato il cadavere. Si pensa si tratti di un pilota di linea, ma in realtà l’uomo era un cameriere. Nel suo appartamento sono stati trovati centinaia di biglietti d’aereo. Come mai? Saranno Morgane e Karadec a dover risolvere l’assassinio di questo giovanotto dalle tante identità.