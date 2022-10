Il cambio dell’ora ha conseguenze psicologiche: ecco quali sono

Quali sono le conseguenze psicologiche del cambio dell’ora? Dagli psicologi arrivano consigli per prepararsi all’inverno senza perdere il sorriso

Ogni autunno, e quest’anno l’esigenza è ancora più forte e diffusa, sono in molti coloro che desiderano che l’ora legale diventi definitiva, e che si mantenga senza tornare irrimediabilmente a quella solare. Un’ora in più di luce significa da una parte evitare la fatica psicologica e fisica che deriva dal vivere questo cambiamento due volte l’anno, e dall’altra e avere a disposizione più luce, proprio quando le giornate si accorciano, e quindi risparmiare energia sia in termini di illuminazione che di riscaldamento (tema decisamente sentito viste le vicende degli ultimi mesi e i rincari sui prezzi di gas ed elettricità). Insomma, quest’anno oltre al solito malumore – anche se passeggero – generato dall’accorciarsi delle giornate, si sommerà un motivo in più di stress: il costo di mantenere le nostre case calde e illuminate.

Abbiamo parlato con gli esperti di Guidapsicologi.it che ci spiegano cosa sono i ritmi circadiani e come influenzano il nostro umore, quali sono le conseguenze psicologiche del cambio dell’ora, qual è il rapporto tra luce e buonumore, e che ci forniscono alcuni consigli per prepararci all’inverno senza perdere il sorriso.

Cosa sono i ritmi circadiani e come influenzano il nostro umore?

I ritmi circadiani sono cambiamenti fisiologici e biologici che riguardano tutti gli esseri viventi, comprese le piante, che sono le prime a soffrire quando c’è un cambiamento nell’ambiente che influisce sulla loro condizione. Negli esseri umani i cambiamenti possono influenzare l’umore, ma come sempre ci adattiamo dopo un tempo prudente, più o meno 3 o 5 giorni, a seconda di ogni circostanza. Il fatto di svegliarsi e che apparentemente sia ancora notte, oppure di andare a letto con la luce del giorno, è più un processo biologico che dobbiamo recuperare per tornare alla normalità.

Quali sono le conseguenze psicologiche del cambio dell’ora?

Le principali conseguenze le osserviamo nei bambini e negli anziani: questo cambiamento biologico porta a provare una sensazione di maggiore spossatezza, affaticamento, disturbi del sonno i primi giorni, irritabilità e malumore fondamentalmente causati dalla stanchezza. Per questo è importantissimo avere sempre un pieno controllo a livello psicologico, e pensare che è uno stato temporaneo, che è questione di pochi giorni e con un piccolo cambiamento nella routine quotidiana scompare. Per non accusare l’ansia dovuta al disagio del cambiamento, bisogna interpretarlo come qualcosa di transitorio.

Le conseguenze psicologiche del cambio dell’ora, e del modo in cui reagiremo, dipendono molto anche dal momento in cui ci troviamo. Ogni persona, a seconda del suo stato psicologico e fisiologico, può reagire in modo molto diverso. Dobbiamo tener presente che il nostro corpo ha bisogno di luce per andare avanti, e con l’arrivo dell’autunno ci mancano proprio le ore di luce, perché le giornate si stanno accorciando. E con il cambio dell’ora, diventano ancora più brevi. In alcuni casi, a seconda dell’orario di lavoro, si esce di casa quando è ancora buio e quando si rientra è già di nuovo buio, e così si perdono completamente le ore di luce solare. In alcuni soggetti, questa totale mancanza di esposizione alla luce solare può influenzare l’umore e l’equilibrio psicofisico. E questo implica meno voglia di relazionarsi, meno energia per lavorare, un livello di concentrazione più basso. Per questo devono assolutamente agire e trovare soluzioni. Non bisogna temporeggiare e lasciarsi sprofondare nel malumore. Perché, come detto, è qualcosa di transitorio che con il passare dei giorni va meno, fino a scomparire del tutto. Ci adattiamo alla nuova situazione di mancanza di luce, proprio come ci abituiamo a coprirci di più perché arriva il freddo. Si tratta di un processo ciclico.

È meglio continuare con le nostre abitudini o adattarle al cambio dell’ora?

La cosa migliore è adattarsi mantenendo il controllo dell’orario come elemento principale di riferimento, ovvero: se i bambini vanno regolarmente a letto alle 21.00, bisogna continuare a farlo con il nuovo orario, in modo che il tempo stesso sia l’elemento che ci aiuta a mantenere il controllo. Continuiamo quindi a mangiare alla stessa ora, e a fare tutte le attività con il riferimento temporale aggiornato: questo aiuta il cervello a superare più rapidamente i sintomi del disagio. Non bisogna guardare al passato, quel vecchio orario non è più valido a livello mentale, non ha senso continuare a pensare che ora sarebbe se ci fosse ancora l’ora legale, anzi: è controproducente.

Più luce, più buon umore. Questo significa che ci prepariamo ad essere di cattivo umore per i prossimi mesi?

Migliore è il tempo, migliore è il nostro umore, più siamo felici. Gli esseri umani sono come i girasoli: cercano la luce per vivere felici. Ma questo non significa che, poiché abbiamo meno ore di luce diurna, il nostro umore debba soffrirne a oltranza. Chi è di umore difficile, è inutile che cerchi di incolpare l’oscurità. Il cambio delle stagioni è qualcosa di biologico a cui ci adattiamo, soprattutto se lo affrontiamo con il buon umore, questa è la formula per adattarsi più velocemente. Nessuna nostalgia per i tempi passati.

Il segreto risiede proprio nell’adattamento, nell’imparare a prendere la vita come una continua evoluzione, e il cambiamento come qualcosa di necessario e non buono o cattivo in sé. Bisogna imparare a leggere le sfumature e coltivare la pazienza. Ampliare lo sguardo e cercare di trovare punti di vista diversi è fondamentale per fomentare un atteggiamento positivo, questo vale per il cambio del tempo e per tante altre cose.

Consigli per prepararsi all’orario invernale

Ecco alcune raccomandazioni per arrivare preparati e sfruttare al meglio l’orario invernale.

Gioca d’anticipo. Alcuni giorni prima, inizia ad avvicinare gli orari della tua routine di pasti e riposo con quelli futuri, in modo che il corpo inizi ad avviare un processo di adattamento. È meglio farlo sempre gradualmente.

Regola gli orari del riposo, non andare a letto troppo presto e in questi giorni evita i sonnellini pomeridiani.

Evita le bevande stimolanti che possono disturbare il sonno per alcuni giorni, bevi meno caffè o metti più latte nel caffè.

Evita di fare molto esercizio nelle ultime ore della giornata, non fare esercizio fisico intenso dopo le 19.00, e se possibile prediligi le prime ore del mattino.

Evita le cene abbondanti. Meglio mangiare qualcosa di leggero che aiuti a conciliare il sonno.

Evita l’esposizione serale a dispositivi elettronici. Smartphone, televisione, computer ci tengono svegli e creano difficoltà al momento di coricarsi.

Evita i farmaci, solo rimedi naturali. Se non sei solito ricorrere a farmaci per dormire, questo non è un buon momento per iniziare. Piuttosto puoi praticare esercizi di rilassamento, oppure prendere rimedi naturali (come la camomilla, la melissa o la passiflora).

Il cambio dell’ora è imminente, quindi è meglio prendere le dovute precauzioni per adattarsi al nuovo orario: saranno solo pochi giorni di rivoluzione, e poi tutto diventerà normale, fino al nuovo cambio dell’ora. Non bisogna disperare, ma solo seguire la propria routine quotidiana, con una giusta dose di ironia.