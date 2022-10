Solar Butterfly ha fatto tappa a Larderello e a Sasso Pisano

La Solar Butterfly, la prima casa e auto al mondo alimentate totalmente ad energia solare, ha fatto tappa a Larderello e a Sasso Pisano

La Solar Butterfly, la prima casa e auto al mondo alimentate totalmente ad energia solare, ha fatto tappa a Larderello e a Sasso Pisano, nei territori comunali di Pomarance e di Castelnuovo Val di Cecina, durante il World Tour alla ricerca di soluzioni per il cambiamento climatico.

Il prototipo (https://solarbutterfly.org/) è una piccola casa a energia solare a forma di enorme farfalla che ricarica il veicolo elettrico da cui è trainata. L’innovativa Solar Butterfly ha già visitato 25 Paesi e percorso circa 21.000 km, tutti a zero emissioni soltanto grazie agli immensi pannelli solari a tetto, che nelle tappe si dispiegano in gigantesche “ali di farfalla” e diventano un’abitazione, realizzata con materiali riciclati tra cui plastica raccolta in mare e trasformata con un processo innovativo.

Attualmente sono in corso gli ultimi 5.000 km del tour prima del traguardo di Lucerna. La visita alla geotermia toscana ha voluto rappresentare l’incontro tra due grandi fonti di calore e di energia: il sole ed il cuore caldo della terra unite in un messaggio di sostenibilità, rinnovabili ed economia circolare quale unico modello possibile per costruire un futuro sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Non a caso la Solar Butterfly viaggia con uno studio televisivo integrato, installato per registrare e promuovere soluzioni innovative ed idee pionieristiche sul tema dei cambiamenti climatici: durante la tappa geotermica toscana sono stati intervistati, con l’obiettivo di far conoscere la geotermia, Geoffrey Giudetti, responsabile Geothermal Resource Evaluation del Centro di Eccellenza Enel Green Power, e Marit Brommer, direttrice esecutiva dell’International Geothermal Association presente a Larderello per il workshop internazionale “The Geothermal Icon” che ha visto la partecipazione di circa 200 esperti provenienti da 25 Nazioni.

Il tour della Solar Butterfly, che si ispira all’iniziativa dell’attivista svizzero Louis Palmer il quale 15 anni fa fu la prima persona al mondo a fare il giro del mondo in un’auto ad energia solare, sta ripercorrendo molte delle tappe di Palmer in circa 90 Paesi: in ogni luogo vengono promossi incontri con la popolazione locale, con le scuole, le aziende ed i rappresentanti istituzionali. Grazie a questa iniziativa sono già stati presentati più di 1.000 progetti ed attività che combattono il cambiamento climatico e si adoperano per costruire un futuro sostenibile. Secondo il percorso pianificato, la Solar Butterfly – il cui progetto quadriennale di World Tour è sostenuto da aziende di eccellenza, che si occupano di tecnologia solare, ed implementato da iniziative di crowfunding e partnership lungo il percorso – sta visitando i cinque continenti ed arriverà a Parigi il 12 dicembre 2025, per il decimo anniversario dell’accordo sul clima.

Il distretto geotermico toscano di Enel Green Power è il più antico e al contempo il più innovativo del pianeta: delle 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, 16 sono in provincia di Pisa, 9 nel territorio senese e 9 in quello grossetano. La produzione annua di quasi 6 miliardi di KWh soddisfa il 33% circa del fabbisogno elettrico regionale e fornisce calore utile a riscaldare oltre 10mila utenze, 26 ettari di serre e numerose aziende della filiera agroalimentare e dell’artigianato. La geotermia ha un grande valore anche dal punto di vista culturale, storico e turistico con 60mila visite all’anno, attraverso itinerari inediti nel cuore caldo di una Toscana meno nota ma molto suggestiva, immersi nelle manifestazioni naturali come geyser, putizze e fumarole che si integrano con gli impianti di produzione ed i poli museali del territorio:

Museo della Geotermia: https://www.enelgreenpower.com/it/museo-della-geotermia-larderello;

MuBia http://www.mubia.it/;

Il Cuore Caldo della Toscana: https://volterratur.it/geotermia-la-forza-della-terra/

Parco Colline Metallifere: https://parcocollinemetallifere.it/

Musei di Maremma Colline Metallifere: https://www.museidimaremma.it/it/colline_metallifere.asp;

Parco Amiata: https://www.parcoamiata.com/

Museo Le Energie del Territorio: https://www.museisenesi.org/museo/museo-le-energie-del-territorio/

Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili: https://www.ccer-toscana.it/

https://www.comune.radicondoli.si.it/home/Visit-Radicondoli/Scopri-il-territorio-new/Cultura.html#ee3b76e7-65d5-40bd-ae00-2bd41ef00f26

Info e approfondimenti:

Solar Butterfly: https://solarbutterfly.org/