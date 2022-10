Mielofibrosi: nel 2023 la decisione dell’Fda su momelotinib

GlaxoSmithKline ha annunciato che l’Fda ha accettato la sua New Drug Application (NDA) per momelotinib per il trattamento della mielofibrosi in pazienti con anemia

La maggior parte dei pazienti con questa patologia sono trattati con inibitori di JAK che in genere richiedono trasfusioni. Tuttavia, oltre il 30% dei pazienti interrompe il regime di trattamento a causa dell’anemia. Circa il 40% dei pazienti sono già anemici al momento della diagnosi. A causa della dipendenza dalle trasfusioni e dell’anemia, molti pazienti hanno bassi tassi di sopravvivenza globale.

Momelotinib è un inibitore di JAK1, JAK2 e ACVR1 dotato di un’attività clinica diretta contro le tre caratteristiche distintive della mielofibrosi – anemia, sintomi costituzionali e splenomegalia –, dimostrata nei pazienti a rischio intermedio-alto indipendentemente se Jak-i – naïve o precedentemente trattati con inibitori di JAK negli studi clinici di fase 3 SIMPLIFY-1 e -2.

Oltre a inibire JAK, momelotinib ha anche un’azione antianemica perché riesce a interferire con alcuni meccanismi genetici di regolazione del metabolismo del ferro rendendo disponibile questo elemento essenziale per la produzione dell’emoglobina e quindi dei globuli rossi.

La domanda di autorizzazione si basa sui dati di vari studi, tra cui lo studio di Fase III MOMENTUM che valuta l’uso di momelotinib in seconda linea. A gennaio, Sierra Oncology ha annunciato che in questo studio momelotinib ha raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari e ha dimostrato di migliorare l’anemia e altri sintomi della malattia.

Momelotinib acquisito da GSK all’inizio dell’anno

Prima di approdare in Sierra Oncology, momelotinib è passato per le mani di altri tre produttori di farmaci. Il farmaco è stato inizialmente sviluppato da Cytopia e poi da YM Biosciences prima che Gilead acquisisse YM e momelotinib per 510 milioni di dollari nel 2012. Ma i risultati misti in uno studio e i dati negativi in un altro hanno portato Gilead a rinunciare a momelotinib, cedendo i suoi diritti a Sierra nel 2018 per soli 3 milioni di dollari.

Sierra è stata successivamente acquisita da GlaxoSmithKline in un accordo del valore di circa 1,9 miliardi di dollari annunciato in aprile e completato il mese scorso. L’azienda ha descritto l’acquisizione come allineata alla sua attenzione per i farmaci specialistici e complementare alla sua presenza nel mercato ematologico con Blenrep (belantamab mafodotin), farmaco per il mieloma multiplo.



Quali opportunità per momelotinib?

Con i risultati dettagliati di MOMENTUM presentati al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) dello scorso giugno, i relatori hanno suggerito che, mentre l’uso iniziale di momelotinib sarà probabilmente limitato al contesto di seconda linea, la successiva adozione come opzione di trattamento di prima linea per i pazienti anemici, nonostante la mancanza di dati di Fase III, potrebbe verificarsi man mano che i medici acquisiranno maggiore familiarità con il farmaco.

Il trattamento dell’anemia nei pazienti affetti da mielofibrosi non è affrontato dall’attuale standard di cura, che è l’inibitore della JAK ruxolitinib, hanno osservato gli esperti all’ASCO. Di conseguenza, esiste un bisogno insoddisfatto tra i pazienti che richiedono trasfusioni, considerate onerose.

Gli investitori sono quindi ansiosi di vedere quanto ampia sarà l’indicazione approvata dall’FDA, ammesso che approvi momelotinib.

Uno degli endpoint secondari misurati in MOMENTUM – che ha confrontato momelotinib con lo steroide danazol – era l’indipendenza dalle trasfusioni di sangue. All’inizio dello studio, il 13% dei pazienti che hanno ricevuto momelotinib non ha avuto bisogno di trasfusioni di sangue, percentuale che è salita al 31% alla fine dello studio. In confronto, il 15% dei pazienti nel braccio del danazolo era indipendente dalle trasfusioni all’inizio dello studio, contro il 20% alla fine.

Questo vantaggio numerico a favore di momelotinib non ha raggiunto la significatività statistica, ma il 19% degli intervistati ha definito questi dati molto impressionanti e il 42% “moderatamente” impressionanti.