Justin Edwards in libreria con “Caccia alla grande volpe”

La tredicenne Flick Lions è stata ammessa a partecipare a un nuovo show televisivo, nel quale un gruppo di ragazzi si contende l’eredità della Grande Volpe, uno dei maghi più famosi al mondo. Ma a Flick non interessa scoprire i segreti della Grande Volpe, lei è guidata da uno scopo molto più importante. Il vecchio mago ha infatti distrutto la sua famiglia, e questa per Flick è finalmente l’occasione di riscattarla. Nella casa del mago si trova infatti un segreto che cambierà per sempre il mondo della magia, e Flick è disposta ad andare fino in fondo per trovarlo..

Justyn Edwards è laureato in archeologia ma non ha mai fatto l’archeologo. Vive in Cornovaglia. Caccia alla Grande Volpe è il suo debutto, primo volume di una serie in traduzione in molti Paesi.