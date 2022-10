Beta-talassemia: Fda approva terapia genica Zynteglo

L’Fda ha approvato Zynteglo, terapia genica personalizzata sviluppata da Bluebird bio per le persone affette da beta-talassemia trasfusione dipendente

L’Fda ha approvato una terapia genica personalizzata sviluppata dall’azienda biotecnologica Bluebird bio per le persone affette da beta-talassemia trasfusione dipendente. La terapia, che denominata betibeglogene autotemcel e che ha come nome commerciale Zynteglo, ha mostrato notevoli benefici nei test clinici ma avrà un costo di 2,8 milioni di dollari per paziente, il che la rende uno dei farmaci più costosi al mondo.

L’Fda ha autorizzato Zynteglo per adulti e bambini affetti da beta talassemia grave e dipendenti da trasfusioni di sangue. In genere, queste trasfusioni vitali sono necessarie ogni due-cinque settimane e richiedono viaggi regolari presso cliniche e ospedali, oltre a farmaci per gestire il sovraccarico di ferro.

Zynteglo è un prodotto di terapia genica somministrato una sola volta in un’unica dose. Ogni dose di Zynteglo è un trattamento personalizzato creato utilizzando le cellule del paziente stesso (cellule staminali del midollo osseo) geneticamente modificate per produrre beta-globina funzionale (un componente dell’emoglobina).

La sicurezza e l’efficacia di Zynteglo sono state stabilite in due studi clinici multicentrici che hanno incluso pazienti adulti e pediatrici con beta-talassemia che necessitavano di trasfusioni regolari. L’efficacia è stata stabilita in base al raggiungimento dell’indipendenza trasfusionale, che si ottiene quando il paziente mantiene un livello predeterminato di emoglobina senza bisogno di trasfusioni di globuli rossi per almeno 12 mesi. Su 41 pazienti che hanno ricevuto Zynteglo, l’89% ha raggiunto l’indipendenza trasfusionale.

L’approvazione rappresenta una pietra miliare anche sotto altri aspetti. La beta-talassemia, una malattia che nei casi più gravi richiede trasfusioni di sangue regolari per tutta la vita, è da anni indicata come un obiettivo per la terapia genica. Il trattamento di Bluebird è il primo di diversi in fase di sviluppo a raggiungere il mercato statunitense, offrendo ai pazienti un’opzione che potrebbe liberarli per sempre dalle trasfusioni e dai relativi effetti collaterali.

Prima della decisione di mercoledì su Zynteglo, la FDA aveva autorizzato solo altre due terapie geniche per malattie ereditarie: una per una forma di cecità infantile e l’altra per una rara e fatale malattia neuromuscolare, entrambe di Novartis.

Per quanto riguarda i piani di lancio, bluebird mira a mettere online la prima ondata di centri di trattamento qualificati entro settembre, ha dichiarato Tom Klima, chief commercial officer di Bluebird,. Nel frattempo, bluebird prevede di iniziare a raccogliere le cellule dei pazienti entro il quarto trimestre del 2022, con l’obiettivo di avviare il trattamento dei primi pazienti all’inizio del 2023.

L’approvazione di Zynteglo è importante anche per Bluebird, un’azienda pioniera della terapia genica che negli ultimi anni ha incontrato difficoltà e ora si trova in difficoltà finanziarie. Arrivare a questo punto con Zynteglo, e con altre terapie geniche che Bluebird sta sviluppando, ha richiesto più di un decennio di ricerca ed è costato all’azienda miliardi di dollari.

Beta talassemia

La beta-talassemia è un tipo di malattia ereditaria del sangue che causa una riduzione della normale emoglobina e dei globuli rossi nel sangue, a causa di mutazioni nella subunità beta-globinica, con conseguente insufficiente apporto di ossigeno nell’organismo. La riduzione dei livelli di globuli rossi può portare a una serie di problemi di salute, tra cui vertigini, debolezza, affaticamento, anomalie ossee e complicazioni più gravi.

La beta-talassemia trasfusione-dipendente, la forma più grave della patologia, richiede generalmente trasfusioni di globuli rossi per tutta la vita come trattamento standard. Queste trasfusioni regolari possono essere associate a molteplici complicazioni per la salute, tra cui problemi al cuore, al fegato e ad altri organi dovuti a un eccessivo accumulo di ferro nell’organismo.

Indipendenza dalle trasfusioni

I pazienti che hanno partecipato alla riunione di giugno hanno testimoniato il potenziale impatto dell’indipendenza dalle trasfusioni.

“La promessa della terapia genica è quella di una vita libera e senza limitazioni per coloro che sono nati con la talassemia dipendente dalle trasfusioni”, ha dichiarato Radhika Sawh, affetta da beta-talassemia e intervenuta all’incontro. “Essere dipendente da trasfusioni regolari di sangue ha plasmato ogni aspetto della mia vita”.

Per alcuni pazienti, la malattia può essere curata con un trapianto di midollo osseo da un donatore. Ma questa procedura comporta rischi per la sicurezza ed è limitata a circa un quarto dei pazienti che hanno un fratello donatore compatibile.

“Sono poche le persone che hanno accesso al trapianto di midollo osseo semplicemente perché non sono compatibili”, ha dichiarato Ralph Colasanti, presidente della Fondazione per l’anemia di Cooley, durante l’incontro. “Anche se hanno un donatore compatibile, alcuni dei rischi connessi spingono i nostri pazienti a fare altre cose e a convivere con la talassemia”.

Potenziali rischi della terapie genica

Nell’autorizzare Zynteglo, tuttavia, l’Fda ha dovuto soppesare gli evidenti benefici della terapia con i timori che potesse causare il cancro. Mentre negli studi su Zynteglo non sono stati segnalati casi di cancro, un volontario di un’altra terapia genica Bluebird per la malattia falciforme ha sviluppato una forma di leucemia. Le due terapie sono progettate in modo simile, anche se ci sono differenze nelle modalità di produzione.

Tre partecipanti a uno studio su una terza terapia genica Bluebird per una rara malattia cerebrale chiamata CALD hanno sviluppato una forma di cancro al midollo osseo molti mesi dopo il trattamento.

Ma un gruppo di esperti indipendenti convocato dalla FDA a giugno ha convenuto che le terapie erano sufficientemente distinte perché il profilo di sicurezza di Zynteglo, altrimenti relativamente pulito, potesse essere giudicato da solo. I consulenti erano anche convinti dell’efficacia del trattamento nei test clinici.

“I benefici sono chiaramente superiori ai rischi per i pazienti”, ha dichiarato Bernard Fox, uno dei consulenti e capo del laboratorio di immunologia molecolare e tumorale del Providence Portland Medical Center, durante la riunione.

La Fda, nella sua dichiarazione sull’approvazione di Zynteglo, ha sottolineato il “rischio potenziale” di cancro del sangue. L’agenzia richiede il monitoraggio del sangue dei pazienti per individuare eventuali segni di cancro per almeno 15 anni.

Il problema del costo

Mentre Bluebird festeggia l’approvazione, gli assicuratori prendono nota del costo. Per lanciare il farmaco negli Stati Uniti, bluebird dovrà fare ciò che non è riuscita a fare in Europa: convincere gli assicuratori del valore di Zynteglo. Il farmaco aveva ottenuto l’approvazione europea nel 2019, con un prezzo di quasi 1,58 milioni di euro (circa 1,8 milioni di dollari all’epoca). Tuttavia, l’azienda ha successivamente ritirato il farmaco dal mercato perché non è riuscita a raggiungere accordi di rimborso con i funzionari dei vari Paesi e di fatto si è ritirata dal mercato europeo

Klima ha dichiarato che negli Stati Uniti ci sono circa 1.500 pazienti affetti da TDT, ma tra gli 800 e gli 850 sono quelli che potranno ricevere la terapia genica. Circa un terzo di questa popolazione è entusiasta della terapia genica e cerca nuovi trattamenti, ma circa un terzo “è indeciso” e circa un terzo è soddisfatto del regime terapeutico esistente. Secondo Klima, la maggior parte dei pazienti è assicurata.

Sebbene bluebird abbia dichiarato di voler far pagare la terapia fino a 2,8 milioni di dollari, l’ente di controllo dei prezzi dei farmaci ICER aveva precedentemente affermato che la terapia sarebbe stata economicamente vantaggiosa fino a 3 milioni di dollari per dose, In un’intervista a Endpoints News all’inizio di questa settimana. Klima ha dichiarato che il prezzo ha senso se si considera che una trasfusione a vita può costare 6,4 milioni di dollari.

Sebbene il prezzo elevato di Zynteglo possa suscitare molte critiche, l’azienda ne difende il valore, osservando che le trasfusioni di sangue regolari e le cure associate possono costare milioni di dollari nel corso della vita di un paziente.

“Abbiamo esaminato l’onere della malattia, i potenziali risparmi e le compensazioni dei costi per il sistema”, ha dichiarato Klima.

Oltre ad aver annunciato l’approvazione di Zynteglo, Bluebird ha anche rivelato l’intenzione di rimborsare agli assicuratori fino all’80% del suo costo nel caso in cui i pazienti non raggiungano l’indipendenza dalle trasfusioni fino a due anni dopo il trattamento.

Comunicato Fda