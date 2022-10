Atelier VM apre un corner presso La Rinascente Firenze. Sarà possibile acquistare sia le collezioni del brand che l’intera collezione saldata L’Essenziale

Atelier VM, brand di gioielleria made in Italy nato dall’incontro tra Viola NajOleari e Marta Caffarelli, aprirà un corner in Rinascente a Firenze. Sarà possibile acquistare sia le collezioni del brand che l’intera collezione saldata L’Essenziale, in un luogo prestigioso nel cuore del capoluogo toscano.

Atelier VM ha ideato L’Essenziale nel 2014, il primo gioiello saldato sul corpo, un oggetto mai esistito prima che ha cambiato i canoni della gioielleria classica.

Questo progetto nasce nell’intento di sposare questo prezioso oggetto a una nuova dimensione, quella della scoperta di nuovi orizzonti e territori. Si presenta infatti come souvenir esperienziale, un filo d’oro 18kt ricco di significato che si presta a celebrare il ricordo di un vissuto che non si potrà più dimenticare, da soli o in compagnia di una persona amata. Il corner sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 21:00, presso il piano terra de La Rinascente in Piazza della Repubblica, 4 a Firenze