Tolá Okogwu in libreria con “Onyeka e l’Accademia del Sole”

Il nuovo libro di Tolá Okogwu è un’avventura magica, un fantasy coinvolgente e inclusivo su una ragazza nigeriana, eroina per caso, che scopre il potere psicocinetico dei suoi capelli

Onyeka ha la testa piena di capelli ricci e indomabili: sono i tipici capelli di una ragazza di origini nigeriane, ma a Londra, dove vive, tutti li notano e a scuola in molti li commentano sottovoce. Quando però Cheyenne, la sua migliore amica, rischia di annegare in piscina e sono proprio i suoi capelli a tirarla fuori dall’acqua, come se avessero volontà ed energia proprie, la vita di Onyeka viene completamente sconvolta. Scopre infatti che quella che lei crede essere la sua maggiore debolezza è in realtà un dono che fa di lei una Solari, una persona dotata di superpoteri. Sua madre non ha dubbi: è giunto il momento per Onyeka di tornare in Nigeria, per studiare all’Accademia del Sole dove vengono educati e formati i giovani Solari – e soprattutto cercare suo padre scomparso da anni. Sarà l’occasione per mettere alla prova se stessa e i suoi poteri, in rocambolesche avventure degne dei migliori supereroi e dalle suggestive atmosfere africane.

TOLÁ OKOGWU è una giornalista nata in Nigeria e cresciuta nel Regno Unito, le cui maggiori passioni sono l’educazione alla cura dei capelli afro (sua è la serie Daddy Do My Hair) e la scrittura. Onyeka e l’Accademia del Sole è il suo esordio nella letteratura per ragazzi e diventerà un film per Netflix.



pp. 334

€ 16,00

Dai 10 anni