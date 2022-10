Smartbox e Eataly per la prima volta insieme

Da Smartbox le novità frutto della partnership con Eataly: 5 nuovi cofanetti regalo per andare alla scoperta dei tesori culinari del nostro Paese

Quest’autunno Smartbox svela cinque deliziose idee regalo alla scoperta del meglio dell’enogastronomia italiana, e lo fa con un partner d’eccezione, Eataly. Una gustosa novità che unisce la praticità e flessibilità del cofanetto Smartbox con esperienze gourmet per veri intenditori.

I cofanetti, disponibili da metà ottobre, nei migliori punti vendita d’Italia e anche in formato e-box al sito www.smartbox.com, sono il regalo perfetto per una dolce evasione in ogni momento dell’anno, in cui assaporare passo dopo passo le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Smartbox e Eatinerari, società del gruppo Eataly, ci portano nel cuore dell’Italia più autentica, in un tour culinario da nord a sud, dove assaggiare piatti realizzati con materie prime di alta qualità, prodotti locali, sorprendenti accostamenti, ma non solo… Tra le food experience disponibili anche una Lezione di Cucina in compagnia di uno chef o pasticciere, il regalo perfetto per chi è già in cerca di ispirazioni culinarie in vista del menù di Natale, e il Soggiorno Gastronomico, ideale per tutti i gastronauti che desiderano una fuga da vivere con il palato, tra prelibatezze artigianali e produttori regionali.

“Questo progetto nasce da una condivisione di valori – commenta Xavier Durand, Country Manager Italy & Switzerland di Smartbox – Vogliamo proporre esperienze sempre più autentiche, vicine al territorio, che affondano le radici nell’eccellenza e nel Made in Italy. Quest’autunno scommettiamo sull’Italia gastronomica con una selezione di cofanetti che offrono l’occasione di regalarsi o regalare un viaggio nel gusto e nelle tradizioni locali, un’esperienza che fa bene alla mente e al palato”.

L’ARTE DELLA PIZZA

1 pizza per 2 persone con bevanda a scelta inclusa, da gustare in uno degli accoglienti ristoranti Eataly nella splendida cornice delle più belle città d’Italia. Che la scelta cada sulla classica Margherita, la sfiziosa Diavola o l’invitante Bufala, sarà in ogni caso un’esperienza indimenticabile, in cui deliziare i sensi in compagnia di una persona speciale.

Prezzo cofanetto: 34,90 €

A TAVOLA CON GUSTO

Da Torino a Roma, da Milano a Bologna, sarà possibile lasciarsi conquistare da 1 pranzo o 1 cena di 2 portate per 2 persone, con 1 calice di vino e acqua inclusi, all’interno dei ristoranti Eataly. I sorprendenti accostamenti degli chef accompagneranno gli ospiti in un viaggio culinario unico, fatto di piatti semplici e invitanti, ispirati alla tradizione italiana e realizzati con materie prime eccellenti.

Prezzo cofanetto: 49,90 €

MENU ESCLUSIVO

Da condividere con chi ci sta più a cuore per trascorrere un momento speciale, 1 esclusivo menù di 3 portate per 2 persone in uno dei ristoranti Eataly, con una bottiglia di vino, acqua e caffè inclusi. Basterà scegliere in quale città accomodarsi a tavola e lasciarsi catturare dalle creazioni degli chef, che, dall’antipasto al dolce, sapranno soddisfare anche i palati più esigenti.

Prezzo cofanetto: 89,90 €

IN CUCINA CON GLI CHEF

Per chi desidera mettere alla prova le proprie abilità ai fornelli, che cosa c’è di meglio di 1 lezione di cucina in compagnia di un cuoco esperto o di un talentuoso pasticcere per 1 persona da Eataly? Un’occasione straordinaria per misurarsi con i maestri, affinare le proprie conoscenze, apprendere nuovi trucchi e scoprire tutti i segreti che si celano dietro la preparazione di un piatto gourmet.

Prezzo cofanetto: 65,00 €

SOGGIORNO GASTRONOMICO

Camere di design, comfort assoluto e una food experience all’insegna della migliore tradizione culinaria italiana: sono gli elementi chiave del soggiorno gastronomico di 1 notte con colazione per 2 persone presso uno degli hotel 4* selezionati da Smartbox nelle più belle città d’Italia. Inclusi nel cofanetto, un pranzo o una cena nel ristorante Eataly più vicino, dove i sapori inconfondibili del territorio e gli accostamenti arditi degli chef daranno un tocco in più a un’esperienza già di per sé indimenticabile.

Prezzo cofanetto: 189,80 €