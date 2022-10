Previsioni meteo 16 ottobre 2022: l’autunno si prende una pausa

Le previsioni meteo di oggi, domenica 16 ottobre 2022: si apre una fase di tempo stabile e clima mite con la rimonta dell’anticiclone

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia, grazie alla nuova espansione di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che apre una fase di clima mite e senza precipitazioni. Le temperature, infatti, saranno in aumento rispetto ai giorni scorsi, proprio in virtù della risalita del predetto Anticiclone che metterà pertanto in pausa l’autunno. La giornata di oggi vedrà dunque questo scenario, con tempo stabile e caldo fuori stagione nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo. Il tempo risulterà stabile lungo tutto lo Stivale, anche se avremo maggiore nuvolosità sull’alto versante tirrenico. Proseguirà anche il lieve aumento delle temperature, che si manterranno su valori superiori alla media stagionale.

Intanto per oggi, domenica 16 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità o banchi di nebbia sulle pianure, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con nuvolosità irregolare su tutti i settori. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare sui settori tirrenici e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi specie su Campania, Basilicata e Puglia. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .