Malo Cashmere lancia i capi “à la marinière”

Malo Cashmere propone la linea di abbigliamento “à la marinière”: la maglia a righe, per lui e per lei, dallo stile chic e rilassato

La maglia a righe, dal sapore parigino, è un grande classico che conferisce uno stile “à la marinière”, chic e allo stesso tempo rilassato. Per la stagione autunno/inverno Malo propone, per lui e per lei, questa iconica fantasia in blu navy e bianco, declinata in puro cashmere o in lana vergine, con le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la storica maison fiorentina: eleganza senza tempo, alta manifattura, filati selezionati con cura e lavorati da sapienti mani artigiane.

Per lei:

Maglia a collo alto, in puro cashmere, realizzata con la tecnica a coste. Le maniche ampie e la vestibilità morbida lo rendono un capo comodo e trendy, capace di esaltare ogni tipo di silhouette.

Per lui:

Girocollo e collo alto, in puro cashmere, realizzati con la tecnica a coste.

Maglia in lana con logo Malo, realizzato con la tecnica dell’intarsio.

I capi “à la marinière” fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.