A Roma nasce Italian Showgirl Academy, un progetto della campionessa mondiale di burlesque Holly’s Good, al secolo Daisy Ciotti

Nel cuore del quartiere Aventino a Roma, nasce la prima Accademia Italiana per Showgirl, un progetto della campionessa mondiale di burlesque Holly’s Good, al secolo Daisy Ciotti, ballerina classica e moderna diplomata al Royal Ballet di Londra nel 2008.

Corsi mirati alla preparazione a 360 gradi di una vera Showgirl Internazionale, divisi su più livelli sia per chi vuole mettersi in gioco per la prima volta, che per chi mira ad una carriera vera e propria.

Come la stessa Holly’s Good dichiara: “Sono cresciuta con il mito delle “Showgirls”, creature incantevoli, capaci di stregare ogni persona nel pubblico. La cura nei dettagli, lo scintillio dei loro costumi veniva trasformato in magia. Divoratrice insaziabile degli spettacoli al Moulin Rouge, Crazy Horse, Lido, Folies Bergère….ho maturato l’idea di voler creare la stessa magia anche in Italia. Ecco perché nel 2019 ho fondato il corpo di ballo Good Girls. Diventare delle Showgirls richiede tanto studio, sacrificio ma soprattutto una particolare luce negli occhi. Non basta essere delle brave ballerine, bisogna avere il coraggio di credere in un sogno.”

Un sogno che si è trasformato in realtà nella Capitale: Holly’s Good affiancata da alcuni elementi delle Good Girls, Monica Guida per Heels, Alessandra Egidi per Ballerina Workout e Martina Cariello per fisiodanza e danza moderna adulti, sapranno tirare fuori il meglio dalla tua personalità esaltandone le caratteristiche.

E allora largo a Heels, per imparare a ballare sui tacchi alti come Queen Beyoncé, avere un fisico delineato e muscoli allungati grazie al Ballerina Workout, esaltare la femminilità e brillare con l’arte del Burlesque, imparare la tecnica base della danza classica e moderna per adulti così da poter migliorare la postura e la gestualità lavorando su ogni parte del corpo, imparare a ballare le coreografie più celebri al mondo e regalare un sogno con la Showgirl Dance, correggere, riallineare e potenziare con fisiodanza o imparare coreografie di floorwork e chair.

Ma non solo, la biondissima performer internazionale, ha messo in palio 2 borse di studio che verranno assegnate alle 2 allieve più meritevoli durante il primo mese. A loro sarà consentito l’accesso gratuito a tutti corsi, eventi, workshop e la possibilità di prendere parte alle prove delle Good Girls seguendone nel lavoro. Una grande opportunità di crescita e lavorativa.

Perché come la stessa Holly’s Good afferma: “Abbiamo tantissimi progetti ancora in ballo e si può crescere ancora molto. Crediamo fermamente che in Italia manchi l’unione tra gli artisti, soprattutto tra la platea femminile e proprio per questo vogliamo unire le nostre forze per creare una nuova realtà, supportandoci l’un l’altra è mettendo a disposizione le proprie competenze. Siamo una piccola famiglia, ecco perché entrare a far parte delle Good Girls non è semplicissimo…richiede prima di tutto umiltà e voler lavorare in squadra senza gelosie o invidie ma sapendo apprezzare e riconoscere le potenzialità l’una dell’altra.”

Italian Showgirl Academy

Viale Aventino 38 a 100 metri dalla Metro Circo Massimo

Per tutte le info: hollysgoodburlesque@gmail.com