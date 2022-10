SLA: identificati nuovi geni responsabili della malattia

Un altro, importante, passo avanti nell’identificazione dei geni responsabili della SLA con il contributo determinante degli scienziati italiani.

Lo sforzo volto all’identificazione di geni responsabili della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) fa un significativo passo in avanti grazie alla collaborazione internazionale che raggiunge un rilevante risultato pubblicato sulla rivista Nature Genetics.

In questo studio di associazione “genome-wide” o GWA, che permette di analizzare contemporaneamente tutti i geni di un individuo, sono stati analizzati i DNA di 29.612 pazienti affetti da SLA in forma sporadica e di 122.656 soggetti sani, con identificazione di 15 varianti geniche associate alla malattia. Queste varianti interessano geni implicati in vie metaboliche specifiche e correlate ai processi neurodegenerativi anche di altre malattie quali i meccanismi di trasporto vescicolare tra apparato di Golgi e reticolo endoplasmatico, l’autofagia con evidenza dell’interessamento primitivo delle cellule motoneuronali glutammatergiche.

Lo studio è frutto di una estesa collaborazione internazionale guidata dal Prof. Jan Veldink dell’Università di Utrecht, in Olanda a cui hanno partecipato istituzioni da tutto il mondo. Tra i gruppi di ricerca Italiani ha contribuito alla rimarchevole scoperta anche il Laboratorio di Neuroscienze e l’Unità Operativa di Neurologia dell’Istituto Auxologico Italiano (IRCCS) che ha supportato la ricerca insieme all’Università degli Studi di Milano e al “Centro Dino Ferrari”. Il gruppo comprende la Dott.ssa Isabella Fogh e i Professori Nicola Ticozzi e Antonia Ratti dell’Università degli Studi di Milano, coordinati dal Prof. Vincenzo Silani.

“Il recente studio – spiega il Prof. Vincenzo Silani, Professore Ordinario di Neurologia dell’Università degli Studi di Milano, primario di neurologia di Auxologico San Luca di Milano e fondatore del Consorzio Italiano SLAGEN – ha confermato, tra i 15 loci associati alla malattia, 8 geni già identificati in precedenti studi (UNC13A, SCFD1, MOBP/RPSA, KIF5A, CFAP410, GPX3/TNIP1, NEK1 e TBK1) provando ulteriormente il rispettivo coinvolgimento patogenetico. Di particolare rilievo è però l’identificazione di 7 nuovi loci che contribuiscono a meglio delineare i meccanismi di neurodegenerazione specifici della malattia. Lo studio dimostra, infatti, l’espressione dei geni implicati in particolare nei motoneuroni glutammatergici, suggerendo quindi che il processo neurodegenerativo nella SLA è originariamente a carico dalla cellula neuronale e non microgliale o astrocitaria. Viene, in particolare, dimostrato il ruolo sia del trasporto di vescicole che dell’autofagia quale determinante per la perdita neuronale con particolare coinvolgimento del complesso di Golgi e del reticolo endoplasmatico. Da ultimo, elevati livelli di colesterolo sembrano assumere un ruolo causale per la SLA come verrà ulteriormente sottolineato da un lavoro in uscita dello stesso gruppo”.