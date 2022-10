“Ciao, io esco” è il romanzo d’esordio di Arianna Giannini

In libreria e acquistabile anche sui principali store online “Ciao, io esco”, il romanzo d’esordio di Arianna Giannini edito da Bookabook

Disponibile in tutte le librerie e in formato Ebook il romanzo d’esordio di Arianna Giannini dal titolo: CIAO, IO ESCO. Il libro edito da Bookabook è ambientato in un mondo parallelo al nostro.

Una potente multinazionale chiamata Oneiroi, si appropria dell’energia onirica di soggetti umani scelti per il loro alto potenziale, fornendo loro sogni artificiali. Camilla, agente capace e fedele, crede ciecamente nella missione dell’azienda, finché non le viene assegnato Cesare, un soggetto dal massimo potenziale onirico: l’attrazione che prova per l’uomo e un’indagine sul nebuloso passato dell’azienda, che ha avuto tra le sue cavie illustri Leonardo Da Vinci, Paul McCartney e il celeberrimo Vincent van Gogh, la spingeranno a rivedere i propri ideali e la metteranno di fronte a una scelta difficile e coraggiosa.

BIOGRAFIA. Arianna Giannini nasce alla fine degli anni Ottanta, giornalista impudente, scrittrice impulsiva, lettrice famelica e imprenditrice inflessibile. Si laurea presso l’Università degli Studi di Milano per poi spostarsi nella capitale per seguire un Master in Giornalismo di inchiesta. Dopo esperimenti vari e anni di gavetta, approda alla redazione di Giovanni Minoli per il programma di La7 Faccia a Faccia. Tornata in Piemonte, gestisce un albergo diffuso, organizza piccoli eventi, mostre e corsi di scrittura creativa, fa volontariato, scrive romanzi, documentari e tutto ciò che le passa per la testa. Nel 2021 apre il suo blog ciaoioesco.it.

Come tutti i libri di Bookabook, “CIAO, IO ESCO” è stato scelto con cura, due volte. La prima dagli editor della casa editrice, che hanno dato un giudizio professionale sulla qualità dell’opera; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il libro pre-ordinandolo dopo aver letto l’anteprima e diventandone, in questo modo, gli editori morali.

Scheda Libro

Titolo: CIAO, IO ESCO

Autore: Arianna Giannini

Casa Editrice: Bookabook

Pagine: 263

Prezzo: 15,00 € (cartaceo); 6,99 € (eBook)