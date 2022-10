Nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria arrivano gli eventi d’autunno

Nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria settimana gastronomica di Terento dal 14 al 23 ottobre ed Emozioni in malga dal 15 ottobre al 5 novembre

L’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, regione particolarmente vocata al turismo immersa nelle maestose Alpi Altoatesine, è pronta a far vivere a tutti l’autunno nel migliore dei modi, come? Grazie a due iniziative che celebrano cibo e tradizioni locali: si tratta della Terner Bauernkuchl, la settimana gastronomica di Terento in programma dal 14 al 23 ottobre, e la manifestazione Emozioni in malga, in calendario dal 15 ottobre al 5 novembre, occasioni in cui residenti e turisti possono godere appieno delle miti giornate autunnali immergendosi tra le tante attività proposte, adatte sia agli adulti che ai bambini.

TERNER BAUERNKUCHL (14-23 ottobre), CELEBRAZIONE DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA LOCALE.

Il borgo di Terento, località turistica adagiata su un altopiano soleggiato a 1.210 mt di altitudine nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, da venerdì 14 a domenica 23 ottobre si anima in occasione della Terner Bauernkuchl, la manifestazione che celebra la cultura gastronomica locale e tradizionale tramandata dai suoi abitanti di generazione in generazione. La rosa di attività è vasta: si può optare per una passeggiata tra le bancarelle dell’artigianato e quelle dei contadini locali; sbirciare tra le foto storiche della mostra fotografica su Terento immergendosi in un viaggio alla scoperta del suo passato e, ancora, gli amanti del teatro possono prendere parte all’iniziativa Teatro & Prelibatezze, dove spettacolo e sapori si uniscono in un connubio perfetto da gustare con gli occhi e con la bocca. Chi vuole viziare il palato può prendere parte all’iniziativa ‘’Vino e gusto’’ dell’hotel Edelweiss, che propone menù di quattro portate con vini in abbinamento, oppure degustare i tipici Tirtlan con delle gustose zuppe all’Hotel Waldrast. Infine, chi vuole mettersi alla prova in maniera ancor più attiva può partecipare al corso di cucina e migliorare le proprie abilità culinarie, oppure partecipare a una delle escursioni organizzate ad un mulino di Terento e assistere alla preparazione del pane tradizionale. Ideale per chi, al gusto, vuole abbinare un po’ di movimento. Durante tutta la durata della manifestazione anche i bambini vengono accontentati, possono infatti trascorrere del tempo all’aria aperta e giocare nel grande parco giochi di Terento oppure visitare il mulino e ascoltare vecchi racconti all’interno dal granaio.

EMOZIONI IN MALGA (dal 15 ottobre al 5 novembre), VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI GUSTI PIU’ AUTENTICI.

Dal 15 ottobre al 5 novembre ha luogo, invece, la manifestazione Emozioni in malga che propone uno speciale programma da vivere immersi tra le vette panoramiche dell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria e i colori autunnali che si fanno strada piano piano. Quest’esperienza unica all’insegna della tradizione, del buon cibo locale e del divertimento, si dispiega tra Rio di Pusteria e Naz-Sciaves, ed è un invito a conoscere meglio la gente che popola questi territori di montagna e tutte le sue tradizioni. Nelle malghe che prendono parte all’iniziativa vengono proposte delle selezioni di delizie salate e dolci come zuppe al fieno, canederli al cirmolo e torte della tradizione, che permettono a tutti di immergersi in un vero viaggio alla scoperta dei gusti più autentici della regione. Inoltre, le malghe sono raggiungibili a piedi attraverso sentieri escursionistici e panoramici che consentono in questo modo di completare l’esperienza di scoperta del territorio. Per partecipare alla manifestazione è necessaria la prenotazione da effettuare scrivendo all’indirizzo info@riopusteria.it o contattando il numero +39 0472 2886048; in alternativa ci si può presentare personalmente presso gli uffici turistici della zona. Per chi alloggia nelle strutture alberghiere aderenti del territorio la manifestazione è gratuita, per tutti gli altri il costo è di € 8,00 a evento.

La Terner Bauernkuchl e le Emozioni in malga sono, oltre che iniziative all’insegna del buon cibo e delle tradizioni, un invito a conoscere meglio questi luoghi incontaminati dell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria e la gente che la abita con tutte le loro usanze più antiche.