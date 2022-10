Lunatika Contest: ecco le vincitrici della seconda edizione

La seconda edizione di Lunatika Contest si è conclusa con la proclamazione delle vincitrici. VITTO vince il Premio MEI, scelto dalla giuria di qualità

Giunge alla conclusione la seconda edizione di Lunatika Contest, evento musicale gratuito, che nel corso delle cinque semifinali (tenutesi al Container San Lorenzo – Roma – da marzo a giugno 2022) ha visto protagoniste 24 cantautrici emergenti.

Nel giardino di Parco Appio a Roma, si è tenuta la finale della seconda edizione di Lunatika, Contest musicale gratuito – ideato e curato da Giulia Massarelli – creato per dare spazio e focalizzare l’attenzione sulle cantautrici emergenti e, più in generale, sulle donne-creatrici. Infatti, ogni evento di Lunatika, oltre al contest, prevede esposizioni/esibizioni in contemporanea con pittrici, illustratrici, fotografe.

Durante la serata della finale, il giardino di Parco Appio si è vestito d’arte con le opere dell’illustratrice Carolina Raiola, in arte delindy.art, e della pittrice Ludovica Brunetti.

«È stato un anno intenso – dichiara la founder di Lunatika Giulia Massarelli – cinque semifinali e 24 cantautrici non sono poche per essere solo alla seconda edizione di un contest. Lunatika sta dando modo e spazio a tante cantautrici emergenti di esibirsi e di trovare un folto gruppo di Donne che credono ancora nella potenza e bellezza dell’Arte. È bello crescere con loro, è bello crescere insieme».

Le finaliste della seconda edizione di Lunatika Contest sono state: Alma, Hallyx, Sabrina De Mitri, Ambra Cianfoni, Madalina, Chicca, Livia Muscatello, Eleonora Tomei, Vittoria De Meis, Aurora Belardelli e Vitto.

VITTO vince il Premio MEI, premio scelto dalla giuria di qualità composta da Cristiana Merli, produttrice esecutiva Rai Radio Due; Max Locafaro, conduttore Rai e speaker di Rai Isoradio; Laura Pescatori, scrittrice e speaker di Radio Onda d’Urto; Eleonora Tagliafico, speaker di Radio Città Aperta; Giovanna Delvino, speaker di Radio Roma; rebtheprod, produttrice musicale e discografica, founder Talento Liquido. Con questo premio la giovane e grintosa cantautrice si esibirà il 1° ottobre sul Palco Giovani al MEI – Meeting degli Indipendenti di Faenza (BO), la rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

CHICCA vince il Premio Promozione Musicale, decretato dal pubblico, che consiste in un pacchetto ufficio stampa per la promozione dei propri progetti musicali con il sostegno del circuito radio Indieffusione (rotazione e intervista nei canali FM e Twitch) + promozione web offerta da GRM Management;

In merito a tale premio, Riccardo Marini, il fondatore di GRM Management, dichiara:

«Fin dalla sua nascita Lunatika ha rappresentato un faro nella scena musicale romana e non solo, un marchio di qualità nel circuito dei contest e soprattutto un riferimento per la scoperta dei nuovi talenti. Giulia Massarelli, ideatrice e ambasciatrice del progetto, ha saputo integrare il meglio delle varie discipline artistiche portando in scena un format di assoluto pregio e promettente sia nella causa che negli obiettivi. Noi di GRM sosteniamo la freschezza e l’originalità delle proposte finaliste e la valorizzazione dell’offerta culturale di domani, mettendo in palio un pacchetto promozionale del valore di 300 euro in favore dei vincitori dell’edizione 2022, allo scopo di diffondere il loro messaggio e con esso quello di Lunatika».

HALLYX vince il Premio Shooting, premio decretato dal fotografo Andrea Samonà e Amélie Gatti, che consiste in uno shooting con Andrea Samonà e consulenza di Amélie Gatti di Vestiti d’Arte;

ALMA si porta a casa il Premio G StudioLab, decretato dalla vocal coach Giorgia Bazzanti: una masterclass gratuita con Giorgia Bazzanti (founder & director di G StudioLab) per potenziare ed affinare tecnica, espressività vocale, interpretazione, identità e personalità artistica. In un vocal studio tra le mura di un borgo umbro, con partnership importanti e collaborazioni a livello nazionale. In presenza o con modalità Long Distance (online) [Verrà rilasciato un attestato di partecipazione];

AMBRA CIANFONI si aggiudica il Premio ZdB, scelto dal team di ZdB: il discografico e produttore Andrea Pettinelli Shelving mette a disposizione il suo studio – ZdB Studios – per un giorno di lavoro. È a scelta dell’artista poter utilizzare il giorno di lavoro del premio per un progetto giornaliero, come ad esempio registrare, mixare o fare il mastering di un brano, oppure parte di un progetto più strutturato che prevede più sessioni di lavoro.

La vincitrice ufficiale della seconda edizione di Lunatika Contest 2022 – statuita dalla somma dei voti della giuria di qualità e i voti del pubblico – è CHICCA che si esibirà a un evento speciale di Takeve – delivery al femminile.

La serata si è conclusa con il concerto della cantautrice romana Alice Caronna.

L’evento a Parco Appio è organizzato in collaborazione con Alba Eventi.