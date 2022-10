In Sicilia scocca l’ora del 14° Slalom di Avola

Torna il Tricolore in Sicilia con il 14° Slalom di Avola: l’attesa gara è in programma il 15 e 16 ottobre sarà valida anche per Campionato Siciliano con coefficiente 2

Conto alla rovescia per il 14° Slalom di Avola, 11°e penultimo round del Campionato Italiano, nonché prova valida il Campionato Siciliano Slalom, serie promossa con successo dalla Delegazione Regionale Aci Sport. Sarà possibile aderire alla gara fino alla mezzanotte di lunedì 10 Ottobre.

L’ Automobile Club Siracusa e Asd Siracusa Pro Motor Sport dallo scorso anno organizzano la gara e già per l’edizione 2022 hanno ottenuto la massima validità nazionale.

“Evidentemente – ha dichiarato Sergio Imbró, coordinatore della sinergia fra AC Siracusa e l’associazione che rappresenta – il lavoro svolto si è rivelato proficuo lavoro e Aci Sport ha voluto premiare l’impegno di squadra che abbiamo messo in campo verso una gara molto apprezzata e che già ha diverse caratteristiche che ne esaltano le qualità. Noi tutti desideriamo proseguire in questa direzione, dando prova di meritare il riconoscimento che ci è stato concesso promuovendo al massimo il territorio conosciuto e apprezzato in particolar modo per il vino pregiato che viene prodotto in queste zone, per la famosa Mandorla locale e per i luoghi che si affacciano su un mare incantevole”-.

Il XIV Slalom di Avola riporterà i big del Tricolore in Sicilia ed essendo la penultima prova del campionato Italiano potrebbe essere determinante ai fini dell’assegnazione del titolo. In attesa dello Slalom di Roccadaspide che precede l’appuntamento isolano la classifica vede al momento in testa Fabio Emanuele, davanti al catanese di Giarre Michele Puglisi e nell’ordine a seguire Gianluca Miccio, Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio. Ad Avola sarà battaglia con i protagonisti del Campionato Siciliano che avranno la possibilità di raddoppiare il punteggio assegnato. Fra questi i più in evidenza i trapanesi Arresta e Catanzaro.

Il programma della gara prevede sabato 15 ottobre le verifiche ante gara dalle ore 15.00 alle 19.30 presso il centro giovanile Via Piersanti Mattarella Avola (SR). Domenica 16 ottobre alle 9.00, il via alle tre manche al meglio delle quali sarà stilata la classifica finale.

Lo scorso anno sul percorso di 2.850 Km ricavato sulla strada Avola/Avola Antica, che fu sede della cronoscalata Coppa Belmonte, vinse Girolamo Ingardia su Ghipard, davanti a Fabio Lenares e Giovanni Greco.