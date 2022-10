A Casteldebole ha aperto la nuova Villa Bellombra

Inaugurata a Casteldebole la nuova Villa Bellombra, presidio ospedaliero specializzato nella riabilitazione intensiva con tecnologia robotica

A meno di due anni dalla posa della prima pietra, la nuova Villa Bellombra è stata inaugurata a Casteldebole, in un’area immersa completamente nel verde. Fondato nei primi anni ’20 del Novecento, dopo cento anni, l’ospedale riabilitativo lascia la storica sede di via Bellombra, a Bologna, per trasferirsi definitivamente nel nuovo edificio che per la sua architettura green e innovativa, ha ricevuto nel 2021 il premio “Best Contemporary Healthcare Building” conferito dal magazine e agenzia di stampa Build a GBA Studio – Gianluca Brini Architetto e progettista della nuova Villa Bellombra. Il progetto di realizzazione è invece stato affidato alla società Ing. Ferrari di Modena, leader nel mondo delle costruzioni.

Ecco i numeri della nuova struttura ospedaliera:

8.000 mq . di struttura interna di cui 2.000 destinati alle camere e 6.000 ai servizi;

. di struttura interna di cui destinati alle camere e ai servizi; 99 posti letto divisi in 54 camere tutte con giardino privato ;

divisi in tutte con giardino privato 5 ampie palestre con attrezzature, robotiche e non, di ultima generazione;

con e non, di ultima generazione; 1 piscina per la riabilitazione specializzata ospedaliera;

specializzata ospedaliera; 16 ambulatori ;

; 9.500 mq di verde attrezzato;

Bar.

Anche nella nuova Villa Bellombra il paziente è al centro di un “Progetto riabilitativo e assistenziale multidisciplinare” in continuo e costante miglioramento.

“Investire in un momento di crisi come questo – spiega l’Amministratore Delegato del Consorzio Ospedaliero Colibrì Averardo Orta – può apparire avventato ma abbiamo fiducia nelle capacità dell’Emilia-Romagna e di Bologna in particolare, di rispondere con laboriosità e con il consueto ottimismo alle sfide del nostro tempo. Abbiamo dato il massimo impegno per costruire la migliore struttura riabilitativa a livello europeo. Lo sforzo economico è enorme, non abbiamo ricevuto finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni di alcun tipo ma abbiamo utilizzato solo risorse proprie e ingenti prestiti bancari. Un’opera che vogliamo dedicare alla città di Bologna e ai bolognesi”.

Rispetto all’investimento economico, la spesa complessiva supererà i 21 milioni ed è parte di un programma di investimenti iniziato nel 2011 per complessivi 50 milioni. La filosofia del nostro Gruppo, che riunisce quattro generazioni di imprenditori, da oltre 120 anni prevede di reinvestire continuamente gli utili di esercizio per migliorare e ampliare i servizi in collaborazione con il Pubblico.

UN OSPEDALE IN CONNESSIONE CON L’ARTE: SI PARTE CON LA MOSTRA DI ANGELO MAISTO

L’inaugurazione del nuovo ospedale coincide con l’apertura della mostra ARCADIA dell’artista Angelo Maisto. La struttura riabilitativa infatti vuole essere un luogo stabilmente dedicato all’arte e alla cultura e Maisto è l’artista con cui ha inizio questo percorso. All’interno degli spazi di Villa Bellombra, dove gli ambienti circondati dal verde accompagnano con forza generatrice il percorso riabilitativo e di recupero, le opere di Maisto rappresentano uno sfondo ideale verso tutto ciò che è vivo e vitale.

Tra favola e realtà le opere dell’artista visionario ci trasportano in una dimensione idilliaca in cui fiori, farfalle, curiosi insetti-oggetti, caffettiere che emanano fiori, uccelli e spazzole, tubi, conchiglie, noci si ritrovano insieme in una sorta di poetica visione. È un ecosistema leggero e ironico dove tutto sembra invitarci a serenità e spensieratezza. Una nuova storia naturale che abbraccia la filosofia del Consorzio Ospedaliero Colibrì e della fondatrice Villa Bellombra.