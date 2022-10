Su Rai 5 “Le Comte Ory” del Rof

“Le Comte Ory” del Rof con Juan Diego Florez in prima serata su Rai 5. Diego Matheuz sul podio dell’Orchestra Rai, regia di Hugo De Ana

E’ il grande tenore Juan Diego Flórez il protagonista della nuova produzione di “Le Comte Ory” di Gioachino Rossini che ha inaugurato la 43esima edizione del Rossini Opera Festival di Pesaro lo scorso agosto, e che Rai Cultura propone in prima tv giovedì 13 ottobre alle 21.15 su Rai 5. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è impegnato Diego Matheuz. La regia, le scene e i costumi sono di Hugo De Ana, con le luci di Valerio Alfieri. Nel cast, accanto a Flórez, sono impegnati Julie Fuchs, Nahuel Di Pierro, Maria Kataeva, Andrzej Filonczyk, Monica Bacelli e Anna-Doris Capitelli. Il Coro è quello del Teatro Ventidio Basso. La regia televisiva è curata da Claudia De Toma.

Le Comte Ory fu rappresentata per la prima volta a Parigi al Théâtre de l’Académie Royale de Musique il 20 agosto 1828. Il libretto è di Eugène Scribe e Charles-Gaspard Delestre-Poirson. Una buona metà della musica dell’opera proviene dal Viaggio a Reims, il «dramma giocoso» che Rossini aveva composto come contributo del Théâtre Italien di Parigi, di cui il compositore era «directeur de la musique et de la scène», per le celebrazioni per l’incoronazione di Carlo X come Re di Francia nella cattedrale di Reims nel 1825.

La trama del Comte Ory si rifà ad una ballata popolare piccarda, raccolta e pubblicata con la musica che tradizionalmente l’accompagnava da Pierre-Antoine de la Place nel 1785. I librettisti Scribe e Delestre-Poirson vi costruirono attorno un vaudeville andato in scena al parigino Théâtre du Vaudeville nel dicembre del 1816. Più di dieci anni dopo, i due autori ritornarono sul loro testo per fornire a Rossini il libretto per quello che divenne uno dei suoi ultimi capolavori.