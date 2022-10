Svenimento: una lunga lista di potenziali cause

La sincope o svenimento è un sintomo con una lunga lista di potenziali cause. Quella mediata da fattori nervosi è la causa più comune

La sincope, comunemente definita “svenimento”, è una perdita improvvisa di coscienza determinata da un calo della pressione sanguigna e dal fatto che l’ossigeno non raggiunge in quantità sufficienti il cervello. Le sincopi sono anche un frequente motivo di accesso al pronto soccorso. In un editoriale scientifico pubblicato dall’Heart Rhythm, a cui ha contribuito anche Auxologico, gli autori si chiedono perché la gestione della sincope è impegnativa nei pronto soccorso e perché sia importante il ricovero in ospedale per sincope.

In effetti la sincope è un sintomo con una lunga lista di potenziali cause. La sincope mediata da fattori nervosi è la causa più comune e il decorso è generalmente benigno; tuttavia, la sincope potrebbe essere un precursore o un presagio di condizioni sottostanti pericolose come le aritmie maligne. La sincope è intermittente e transitoria. La maggior parte dei pazienti appare in buono stato nel momento in cui cerca la valutazione.

La diagnosi presuntiva della causa della sincope e gli esiti prognostici si basano principalmente sulla valutazione iniziale con un’accurata anamnesi, esame fisico ed elettrocardiografia. La storia clinica del paziente è di fondamentale importanza, sebbene l’accuratezza della storia sia soggetta a fattori confondenti come il ricordo dell’evento da parte del paziente e l’esperienza dell’operatore sanitario che raccoglie e interpreta le informazioni.

L’esame obiettivo e l’elettrocardiografia sono importanti, sebbene la resa diagnostica sia bassa a meno che la condizione causale non sia persistente. Gli esami aggiuntivi sono abbondanti, sebbene la resa diagnostica e il valore prognostico siano variabili e al massimo modesti.

L’arrivo in pronto soccorso è comune per i pazienti che cercano cure immediate dopo la sincope. Gli obiettivi primari dell’assistenza in pronto soccorso sono la valutazione del rischio, una diagnosi tempestiva, una terapia urgente e una presa in carico efficiente ed efficace. Oltre a tutto ciò, il ricovero ospedaliero per sincope rimane alto nella maggior parte delle pratiche.

