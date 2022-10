Scommesse sul calcio: una guida completa per i principianti

Non c’è dubbio che il calcio sia oggi lo sport più popolare. Per questo motivo, i bookmaker prestano sempre più attenzione a questo sport. Nonostante il libero accesso alle informazioni per l’analisi dei tornei di calcio, molti giocatori continuano a commettere regolarmente errori e a perdere i loro soldi nelle scommesse. Su casino online svizzera senza deposito è possibile scoprire come scommettere sulle partite di calcio e vincere.

Vantaggi delle scommesse sul calcio

La linea di scommesse sul calcio comprende molte opzioni: scommesse sul risultato, sul numero di gol, sugli handicap, sul punteggio esatto, sul numero di calci d’angolo, sui cartellini, sui falli, sui tiri in porta, sulle sostituzioni, ecc. Le scommesse sul calcio sono popolari in tutto il mondo e i migliori bookmaker offrono oltre 100 opzioni di scommessa per ogni partita. I principali vantaggi delle scommesse sul calcio sono

– Limiti elevati

– Basso margine

– Opzioni di linea

– Trasmissione televisiva delle partite

– Il vantaggio degli sport di squadra

È possibile scommettere sul calcio in modalità prematch e live. Spesso i giocatori commettono l’errore di scommettere su una partita molto prima del suo inizio, ad esempio un giorno o prima. In questi momenti, è possibile trovare buone quote per un’opzione di scommessa pre-analizzata. Tuttavia, prima dell’inizio della partita, possono verificarsi cause di forza maggiore: infortuni di giocatori, un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche, che comporteranno un cambiamento della situazione.

Come scegliere un bookmaker per le scommesse sul calcio

Per scommettere sul calcio, è necessario scegliere un buon bookmaker. Allo stesso tempo, è più sicuro scommettere con bookmaker legali, come ad esempio i casinò online autorizzati. È meglio valutare uno stabilimento virtuale in base a sette caratteristiche:

Affidabilità Le quote Linea Identificazione Pagamenti Assistenza tecnica Bonus e promozioni

Quando scegliete un bookmaker, prestate attenzione a ulteriori parametri. Ad esempio, un elenco che includa informazioni sul numero di opzioni per scommettere su una partita. Alcuni bookmaker preferiscono saturare la linea con una varietà di tornei e sport, ma non si preoccupano di offrire ai clienti un’ampia selezione di eventi.

Opzioni di previsione

Indipendentemente dal bookmaker in cui si effettuerà la scommessa, il giocatore dovrà imparare a fare un’analisi basata sulle statistiche. Se si intende scommettere sulle partite di calcio solo per divertimento e non si considera lo sport come un guadagno, allora si possono utilizzare i dati delle classifiche o le statistiche delle partite recenti.

Per giocare con successo con i bookmaker, rimanendo vincenti, è necessario non solo utilizzare i pronostici sportivi dei professionisti, ma anche conoscere le strategie di scommessa dei bookmaker. Il gioco caotico e disordinato, spesso utilizzato dai principianti, può portare profitti momentanei, ma alla fine si trasforma in perdite. Prima di iniziare a scommettere sul calcio, il giocatore deve padroneggiare le basi della linea del bookmaker, che oggi offre una varietà di opzioni:

– Il risultato principale è il tipo di pronostico calcistico più popolare. Consente allo scommettitore di puntare sulla vittoria delle squadre o sul pareggio;

– Doppio esito – in questa variante, è possibile scommettere con assicurazione, scegliendo due opzioni per completare l’evento in una sola volta – vittoria o pareggio;

– Totale – è un tipo di pronostico ben noto che obbliga lo scommettitore a fare la sua scelta sull’efficacia dell’incontro.

– Punteggio esatto – è il tipo di pronostico più difficile per le partite di calcio.

Prima di iniziare a scommettere sul calcio, il giocatore deve determinare il livello di conoscenza di questo sport. È importante capire che una conoscenza superficiale potrebbe non essere sufficiente. Per prevedere i risultati delle partite di calcio, è necessario rivedere regolarmente gli incontri, studiare la classifica e la motivazione delle squadre e analizzare le statistiche dei singoli club in diverse varianti.

Postfazione

Un’analisi scrupolosa e di alta qualità è la principale garanzia di successo nelle scommesse sportive. Le scommesse sul calcio non fanno eccezione. Avendo ricevuto sufficienti informazioni analitiche, il giocatore sarà in grado di trarre da solo alcune conclusioni che lo aiuteranno a fare un pronostico corretto. Dato che gli eventi calcistici nelle linee dei bookmaker sono disponibili ogni giorno, è raro che i principianti facciano selezioni infondate negli eventi senza avere abbastanza tempo per valutare la situazione. È meglio iniziare a studiare le partite un giorno prima del loro inizio.

È impossibile piazzare correttamente le scommesse sul calcio e vincere al cento per cento: gli errori sulla via del profitto perseguitano anche i giocatori più esperti. Tuttavia, questi errori possono essere ridotti al minimo con le giuste analisi e scegliendo la giusta strategia finanziaria e di gioco. Se si rafforzano le conoscenze e l’esperienza con la collaborazione con un bookmaker che offre le migliori condizioni per effettuare una scommessa, il gioco diventerà più produttivo e darà i suoi frutti sotto forma di profitti regolari.