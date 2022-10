Helbiz Kitchen sostiene la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

Helbiz Kitchen sostiene la ricerca scientifica d’eccellenza e il progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi devolvendo il 20% delle vendite

Helbiz Kitchen la più grande ghost kitchen internazionale sviluppata per rivoluzionare l’esperienza del food delivery, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità e della promozione di stili di vita sani, sostiene Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato nel 2013 per finanziare la ricerca scientifica sul tumore al seno e ricordare l’importanza della prevenzione.

In particolare, per tutto il mese di ottobre 2022, Helbiz Kitchen devolverà il 20% del ricavato di alcuni piatti selezionati a Fondazione Umberto Veronesi. Nel menù presente nell’app sarà, infatti, possibile individuare facilmente le pietanze grazie all’inconfondibile fiocco rosa – simbolo della lotta contro il tumore al seno – un colore altresì particolarmente caro a Helbiz Kitchen e che ne rappresenta lo stesso brand.

I piatti selezionati sono genuini e tutti realizzati con materie prime di eccellenza, particolare spazio trovano nel menù di Helbiz Kitchen ricette ricche di verdure fresche come l’hummus di barbabietola con verdure, il poke vegetariano e il couscous con verdure croccanti. Infatti, come spesso sostenuto da Fondazione, una sana e corretta alimentazione rappresenta un valido strumento di prevenzione da molte patologie.

“L’adesione al progetto Pink is good è per noi un gesto concreto a favore di tutti i ricercatori che quotidianamente sono in prima linea nella lotta contro i tumori. Trovare cure sempre più efficaci è possibile, ma spesso sono necessarie scelte innovative e soprattutto coraggiose” – ha commentato Matteo Mammì CEO EMEA di Helbiz – “Siamo pertanto orgogliosi di collaborare con Fondazione Umberto Veronesi, in quanto si tratta di una realtà storicamente impegnata a favore delle donne, che contribuisce, grazie a progetti mirati e attività di informazione, alla riduzione della mortalità per tumore al seno”.

“Da molti anni Fondazione finanzia la ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili, per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per le pazienti di oggi e di domani. Grazie al prezioso sostegno di Helbiz, e dei clienti di Helbiz Kitchen, potremo continuare questo nostro impegno ricordando altresì quanto sia fondamentale la prevenzione primaria quotidiana “- ha affermato Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.