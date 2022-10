Finerenone rallenta la progressione della malattia renale cronica

L’ormone steroideo aldosterone è collegato a un aumento del rischio di insufficienza renale nei pazienti con malattia renale cronica: il ruolo protettivo di finerenone

L’ormone steroideo aldosterone è collegato a un aumento del rischio di insufficienza renale nei pazienti con malattia renale cronica (CKD), secondo uno studio pubblicato sull’European Heart Journal. Il rischio di peggioramento della CKD e di sviluppo di una malattia renale allo stadio terminale era indipendente dal fatto che i pazienti avessero o meno il diabete.

I risultati sono importanti perché suggeriscono che l’aldosterone svolga un ruolo nella progressione non solo della CKD, ma anche dei problemi cardiaci e dei vasi sanguigni, e che un farmaco esistente che ha come bersaglio l’azione dell’aldosterone, il finerenone, può aiutare a prevenire il peggioramento della CKD.

L’aldosterone è un ormone steroideo secreto dalle ghiandole surrenali. Il suo ruolo principale è quello di regolare il sale e l’acqua nell’organismo, quindi svolge un ruolo centrale nel controllo della pressione sanguigna. Una quantità eccessiva può portare a pressione alta, malattie cardiovascolari e renali.

L’autore principale dello studio, Ashish Verma, professore assistente presso la Boston University School of Medicine, USA, ha dichiarato: “Recenti studi randomizzati e controllati hanno dimostrato che il finerenone è efficace nel ritardare la progressione della CKD e gli esiti cardiovascolari avversi nei pazienti con malattia renale cronica e diabete. Tuttavia, il ruolo dell’aldosterone in questo processo non è stato studiato direttamente e i livelli dell’ormone non sono stati misurati.”

Il finerenone ha come bersaglio il recettore dei mineralocorticoidi non steroidei (MR). Quando questo recettore viene attivato dall’aldosterone, livelli elevati dell’ormone portano a pressione alta, malattie cardiovascolari e renali.

“Poiché i livelli eccessivi di aldosterone sono molto comuni, ma per lo più non riconosciuti, abbiamo ipotizzato che uno dei motivi per cui il finerenone era efficace nel ridurre il rischio di progressione della CKD fosse il trattamento di concentrazioni elevate di ormone non riconosciute”, ha dichiarato il dottor Verma.

Verma e colleghi hanno analizzato le associazioni tra le concentrazioni di aldosterone nel sangue e la progressione della malattia renale tra 3680 partecipanti allo studio Chronic Renal Insufficiency Cohort, condotto in sette cliniche degli Stati Uniti tra il 2003 e il 2008. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 21 e i 74 anni.

Si sono concentrati sulla progressione della CKD, definita come un declino del 50% della capacità dei reni di filtrare il sangue attraverso i vasi sanguigni glomerulari, nota come velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR), o della malattia renale allo stadio terminale, a seconda di quale si verificasse per prima. I pazienti sono stati seguiti per una media (mediana) di quasi dieci anni. Durante questo periodo, la progressione della malattia renale si è verificata in 1412 (38%) dei partecipanti.

Hanno scoperto che concentrazioni più elevate di aldosterone erano associate a un eGFR più basso, a livelli più bassi di potassio nel sangue e a concentrazioni più elevate di potassio e proteine nelle urine.

Dopo aver aggiustato i fattori che potevano influenzare i risultati, come farmaci, altre condizioni mediche, età, razza, altezza e peso, hanno scoperto che ogni raddoppio delle concentrazioni di aldosterone nel sangue era legato a un aumento dell’11% del rischio di progressione della CKD. I pazienti con concentrazioni nel 25% superiore del gruppo avevano un rischio aumentato del 45% rispetto al 25% dei pazienti con le concentrazioni di aldosterone più basse. Il rischio era simile indipendentemente dal fatto che i pazienti avessero o meno il diabete.

Verma ha dichiarato: “Questi risultati sono importanti perché suggeriscono che concentrazioni più elevate di aldosterone possono avere un ruolo nella progressione della CKD e nella malattia cardiovascolare nei pazienti con CKD. Questo studio fornisce prove del meccanismo con cui gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi potrebbero ritardare la progressione della CKD e supporta l’indagine sul loro valore nei pazienti senza diabete”.

Negli Stati Uniti, l’Fda ha approvato l’uso del finerenone per i pazienti con CKD e diabete. Ora uno studio clinico controllato e randomizzato sta studiando l’efficacia e la sicurezza del finerenone nei pazienti con CKD non diabetici. “Questo studio avrà un ruolo importante nel rispondere alla domanda se la terapia con antagonisti della risonanza magnetica sia utile per ritardare la progressione della CKD nei pazienti con CKD e senza diabete”, ha dichiarato Verma.

George Bakris, dell’Università di Medicina di Chicago, USA, che non ha partecipato alla ricerca ma ha preso parte agli studi randomizzati e controllati sul finerenone nei pazienti diabetici, ha scritto un editoriale a corredo dello studio, anch’esso pubblicato oggi. “Nel complesso, questi studi suggeriscono che i livelli di aldosterone devono essere valutati in tutti i pazienti a rischio e/o in presenza di malattia cardiorenale, soprattutto se presentano obesità centrale e/o ipertensione resistente. Oggi disponiamo di agenti relativamente sicuri e meglio tollerati rispetto agli steroidi tradizionali che possono e devono essere utilizzati per ridurre il rischio cardiorenale in questi gruppi di pazienti”, scrive.

I limiti dello studio includono: 1) non sono state effettuate misurazioni di una proteina chiamata albumina nelle urine o di un’altra proteina, la renina, nei campioni di sangue; questo potrebbe indicare se gli alti livelli di aldosterone dipendono o meno dalla renina, che viene rilasciata dai reni e svolge un ruolo anche nella pressione sanguigna; 2) i livelli di aldosterone sono stati misurati solo una volta all’inizio dello studio; 3) non erano disponibili dati sulla durata dell’uso di inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) e di bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB), che potrebbero influenzare i livelli di aldosterone; e 4) lo studio è osservazionale e non può dimostrare che l’aldosterone causi la progressione della CKD, ma solo che è associato ad essa.

Nel 2017, la CKD ha colpito il 9,1% della popolazione mondiale, pari a 697,5 milioni di casi.

Aldosterone in chronic kidney disease and renal outcomes”, by Ashish Verma et al. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehac352

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac352/6652163?login=false