Previsioni meteo 11 ottobre 2022: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 11 ottobre 2022: tempo variabile sulle nostre regioni con possibilità di piogge sparse specie al Centro-Sud

Senza la protezione dell’anticiclone delle Azzorre, condizioni meteo più instabili sull’Italia in questo inizio di settimana. Dopo le piogge di ieri, nella giornata di oggi il maltempo si concentrerà maggiormente al meridione, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, non potendo escludere tuttavia qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sull’Appennino Lazio-Abruzzese e sulle Alpi nordorientali. Precipitazioni interesseranno anche l’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS a partire da domani le condizioni meteo volgeranno verso un nuovo miglioramento sull’Italia. Il campo barico tornerà alto e livellato attorno ai 1020 hPa, favorendo un prosieguo di settimana più stabile, salvo qualche disturbo tra mercoledì e venerdì al Centro-Sud ed Isole per il passaggio in quota di masse d’aria umide dai quadranti nord-occidentali.

Intanto per oggi, martedì 11 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con piogge solo sui settori alpini. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, deboli piogge solo su Alpi e Appennino settentrionale. In serata residue piogge al Nord-Ovest e sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite, salvo locali fenomeni in Appennino. Al pomeriggio deboli piogge tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove ma sempre con molte nuvole. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse. Al pomeriggio nessuna varizione di rilievo con ancora piogge su tutte le regioni. In serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molta nuvolosità in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in calo e massime in rialzo su tutta la nostra Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .