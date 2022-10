Lovely You è il nuovo profumo di Sarah Jessica Parker

L’ultima novità della collezione è Lovely You: Sarah Jessica Parker esprime l’essenza della femminilità in questa fragranza

Nel 2005, Sarah Jessica Parker lancia la sua prima fragranza, LOVELY, diventata un best seller in tutto il mondo. Dopo LOVELY sono arrivati i profumi, creati come fragranze ben distinte e stand alone, distribuiti in esclusiva in Italia da LVB Luxury Cosmetics in una selezione di punti vendita Marionnaud.

Lovely è considerata un’interpretazione fruttata irresistibilmente attraente del glamour moderno. Il design semplice ma audace è arricchito dal nastro di gros-grain di Sarah Jessica Parker, in una fragranza ultra femminile che rispecchia l’immagine della donna contemporanea.

Born Lovely ha un cuore vibrante di fiori lussureggianti, un’esplosione di frutta frizzante e l’eleganza dei legni caldi.

L’ultima novità della collezione è Lovely You. Sarah Jessica Parker esprime l’essenza della femminilità in questa fragranza: un muschio floreale morbido e pulito. Il design semplice si arricchisce di una cascata di glitter oro rosa che racchiude una fragranza pensata per le serate speciali.