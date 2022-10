La startup Vamonos-Vacanze.it triplica il fatturato

Eccezionalmente positivo il bilancio del tour operator romano Vamonos-Vacanze.it, grazie al posizionamento sul mercato dei suoi viaggi dedicati ai single ed ai gruppi di amici

Si prospetta una chiusura di bilancio con un +350% sull’anno precedente, che aveva già fatto registrare un aumento dei volumi del tour operator romano Vamonos-Vacanze.it.

«Una crescita raggiunta grazie al posizionamento del “prodotto” su una clientela di fascia medio-alta: uomini e donne di successo, prevalentemente single nella fascia di età compresa tra i 26 ed i 55 anni, indipendenti e decisi, che cercano esperienze ed emozioni e sanno esattamente cosa vogliono» spiega Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

«Già ad agosto —prosegue Emma Lenoci— ci ritroviamo con un fatturato triplicato rispetto al 2021. Il fatto è che il nostro target di riferimento rappresenta un acquirente molto appetibile: è disponibile a viaggiare, è molto esigente e può permettersi lussi non concessi ad una persona sposata con figli, è indubbiamente più dinamico sul mercato e padroneggia il web spaziando tra le varie opzioni di acquisto».

Il target ha un maggiore potere di acquisto ed è in crescita. Secondo il rapporto dell’Istat di quest’anno il numero dei single ha superato quello delle coppie con figli: 33% contro 31,2% ed entro il 2040 ci saranno più coppie senza figli che quelle con i figli. Ed anche a questa tipologia di cliente punta Vamonos-Vacanze.it. che già oggi è il tour operator preferito dai gruppi di amici che decidono di partire senza il partner.

«Oggi le relazioni sono più fluide e sempre più spesso anche alle coppie capita di volere organizzare vacanze separate o concedersi comunque una pausa con gli amici, prediligendo viaggi-esperienza sempre più completi ed autentici all’interno dei quali le diverse tipologie di vacanzieri si fondono in un’unica “Tribù Vamonos”, dando vita a spazi e momenti di crescita e condivisione» sottolinea Emma Lenoci.

Certo si può partire anche con gli amici, ma sempre più spesso si parte anche da soli. Ogni viaggio è organizzato per fasce di età e ci si ritrova con persone affini che hanno voglia di esplorare, conoscere, divertirsi e fare nuove amicizie, accompagnati sempre da un «group leader», il collante tra i membri di ogni gruppo.

I risultati economici sono trainati dalle vendite principalmente per l’Italia (con una quota di fatturato del 34%) e per il resto del Mediterraneo (25%), con Isole Baleari ed Isole Greche in testa.

Mentre le crociere rappresentano ad oggi il 21% del fatturato, le mete extra-Ue il 14%, con il Mar Rosso in testa. E, poi ancora, dopo la grande esplosione registrata durante il Covid, continuano ad andare forte le vacanze in barca a vela che pesano dell’8% sulla distribuzione del fatturato di Vamonos-Vacanze.it.

I più spendaccioni? Secondo il tour operator, la propensione a spendere di più è maggiore a Roma, Milano, Napoli, Verona, Firenze e Torino: queste 6 città, messe insieme, rappresentano il 65% dei clienti di Vamonos-Vacanze.it che scelgono vacanze sopra i 1.500 euro.

Ad optare per vacanze sotto gli 800 euro sono invece i viaggiatori di Palermo, Bologna, Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Perugia e L’Aquila: queste 8 città, messe insieme, rappresentano il 64% dei clienti che scelgono vacanze meno dispendiose ma non per questo meno coinvolgenti. Entro questo budget di spesa c’è perfino la Crociera MSC in Grecia, Mykonos e Croazia (prossima partenza disponibile dal 18 al 25 settembre 2022).

«Il turismo è tornato a numeri da alta stagione con una domanda che è decisamente superiore agli anni precedenti, persiste una grande domanda per i gioielli italiani (che da noi crescono del 39% rispetto allo scorso anno), con Sardegna, Sicilia e Puglia in testa; e salgono esponenzialmente i viaggi nei confini del Mediterraneo (+420% ad agosto)» spiegano gli analisti di Vamonos.

Così come —sempre ad agosto 2022— si è rinnovato sulla piattaforma il fascino delle crociere (+310%) e di alcune mete extra-Ue (+280%), con il Mar Rosso in testa. E poi ancora —dopo la grande esplosione registrata durante il Covid— sono continuate ad andare forte le vacanze in barca a vela (+27%): in questo ambito Vamonos-Vacanze.it propone anche a settembre pacchetti week-end lunghi all’imbattibile prezzo di 359 euro.

Nel piano di sviluppo di Vamonos-Vacanze.it per il prossimo triennio 2023-2025 sono ora in previsione l’implementazione di nuove mete e la collaborazione con nuove strutture sul corto, medio e lungo raggio, nonché accordi di esclusiva con diverse compagnie marittime, per un investimento di almeno 6 milioni di euro spalmato sui 3 anni ed una crescita del valore della produzione pari a circa il 20% annuo, con l’ambizioso obiettivo di arrivare a 40 milioni di euro di fatturato alla fine del triennio.

L’obiettivo è ambizioso considerando la giovane età del tour operator, che peraltro è entrato ad operare sul mercato in tempi di pandemia. Ma se la società è giovanissima, il team può vantare con le esperienze pluridecennali dei suoi componenti.

«Il progetto Vamonos-Vacanze.it —tuttavia— è solo all’inizio: la nostra vision a lungo termine è quella di consolidare il brand lavorando sulla qualità e sull’esperienzialità dei servizi offerti nelle nostre strutture, controllando ed adattando costantemente il “prodotto” —dalla cucina, all’animazione, con un particolare focus sulle location— e mantenendo sempre (nonostante l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia) il pricing aggressivo che da sempre ci contraddistingue» conclude il ceo di Vamonos-Vacanze.it, Emma Lenoci.