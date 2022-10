Continuano gli avvistamenti di Ufo nelle regioni italiane

Ufo in Italia: sono decine gli avvistamenti che hanno riguardato la nostra Penisola in questo 2022, specie in estate fino a settembre inoltrato

Ufo in Italia. Continua la pubblicazione di ufo files, tanti avvistamenti che hanno riguardato la nostra penisola in questo 2022, specie in estate fino a settembre inoltrato. Molte, se non tutte, sono le regioni italiane interessate: Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Molise, Veneto, Basilicata.

Sono stati filmati e fotografati, oggetti volanti non identificati di ogni tipo e forma, ma il dato comune che li accomuna tutti, indistintamente, è la completa silenziosità degli ufo. Sui siti nostrani, la notizia è diventata virale, per questo vero e proprio dossier ufo italiano, che il Centro Ufologico Mediterraneo, ha provveduto a rendere pubblico sul proprio sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it e sui social, postando immagini e approfondimenti degli ufo files indagati, mentre su CUFOMCHANNEL di youyube all’indirizzo https://youtu.be/kjp5Zgz5TIQ è online un gradevolissimo videotrailer con immagini sconcertanti.

Il Presidente Angelo Carannante, con la sua proverbiale prudenza, ha reso noto che alcuni degli avvistamenti di cui si parla, sono ancora oggetto di approfondimenti, anche se le conclusioni sembrano, allo stato, definitive aggiungendo che, ufo non significa velivolo alieno e che il 95% degli avvistamenti circa viene spiegato con fenomeni noti. A Napoli, il 24 settembre 2020, alle 23,04, caso segnalato solo quest’estate 2022, due testimoni hanno girato un video, dalla loro automobile, ad un oggetto lampeggiante bianco e grande, a bassa quota, si sono fermati insieme ad altri automobilisti. Uno dei due testimoni, conosce molto bene i droni ed ha escluso categoricamente tale possibilità, dichiarando che si tratta di un vero e proprio mistero. Ad Ischia, il 19 luglio 2022, ore 21,30, un turista belga, mentre era insieme alla compagna, ha visto e filmato, da una zona panoramica di un hotel in cui alloggiava, un ufo velocissimo, rosso fuoco e sferico che sembrava una ruota dentellata, il quale ha sorvolato anche le isole circostanti, arrivando fino all’altezza di Napoli e poi ha ripetuto per diverse volte il percorso. A Budrio, Bologna, il 7 settembre 2022, alle ore 22 e 45, una donna ha visto e ripreso in video, una sfera gialla a qualche centinaio di quota, che, prima si è spostata, poi si è fermata ed infine ripartendo molto velocemente per svanire misteriosamente nel cielo.

A Baia Arena, Montecorice, nel salernitano, un turista amante della fotografia, il primo agosto 2022, alle ore 19,57, ha visto e fotografato un oggetto volante piuttosto grande, bianco-grigiastro, a forma di uovo posto in orizzontale ed a un centinaio di metri di altezza, che sembrava volare seguendo il perimetro della costa. A Catania, città onnipresente nella casistica degli avvistamenti degli ultimi anni, una donna, per diverse sere, ha girato dei video ad un oggetto sferico biancastro e con una sorta di corona lungo la circonferenza, alcune volte davvero vicino, a cominciare dalla sera del 30 agosto 2022, ma anche in date successive del mese di settembre.

Ancora in provincia di Salerno, a Paestum, una giornalista, il 20 luglio 2022, alle 10,50 circa, ha fotografato sospeso sul mare, quello che sembra un vero e proprio disco volante, con cupola e base scura, che poi ha ruotato la sua posizione e poi è sparito: le foto, per lo standard delle immagini relative agli ufo, oggi in circolazione, sono davvero di una buona nitidezza. Importante è, dicono gli ufologi, sototlineare che non è escluso l’effetto fata morgana, anche se i dati attuali lo escludono.

Anche la Toscana, con Livorno, è presente nell’elenco degli avvistamenti: il 5 ottobre 2022, tra le ore 19 e le 20, la testimone ha avvistato un oggetto, che non era velocissimo, piuttosto grande e basso di quota, che emanava una luce giallastra molto intensa munita di una enorme coda, episodio su cui il CUFOM sta indagando. Sotto indagine, sono anche luci multiple segnalate, più volte, da alcune località della Calabria, Lazio, Puglia, Veneto, su cui si sta cercando di svelare il mistero, anche se è forte il sospetto che siano luci di discoteca o feste in corso.

Per segnalazioni di strani oggetti, luci o fenomeni, anche senza immagini, si può contattare il numero di WhatsApp 320/4659798, a cui si può anche telefonare, ai social del CUFOM oppure alle mail centroufologicomediterraneo2@gmail.com o angelo.carannante30@gmail.com, inviando anche l’eventuale materiale di cui si dispone, contatti attivi anche per chi volesse avere qualsiasi tipo di chiarimento su avvistamenti ufo o presunti tali.